Most si řekne o další peníze, aby předcházel kriminalitě

Most - Stát má opět pomoci s prevencí, aby Mostečané mohli klidněji spát.

Zákrok policie na chodbě domu v Mostě.Foto: Michal Hrdlička

Město Most požádá ministerstvo vnitra o dotace na předcházení zločinnosti. Radní pro tento rok schválili čtyři projekty, kterou jsou součástí takzvané koncepce prevence kriminality v Mostě na období 2017-2021. Letos se počítá s částkou téměř 400 tisíc korun. Pokud město ve všem uspěje, zaplatí v tomto roce jen 53 tisíc korun. V letošním plánu, vypracovaném městskou policií, jsou projekty Domovník preventista, Zvýšení pocitu bezpečí pro seniory, Výchovně preventivní pobytové aktivity a Kurzy sebeobrany.

Domovník preventista je novinka. Mají být dva a mají bdít nad chánovskými paneláky. Nasazení v jiných částech Mostu, třeba ve Stovce, není možné. „Podmínkou dotace je, aby dům byl v majetku města," uvedla Ilona Kozlová, mluvčí městské policie a manažerka prevence kriminality. Městu patří jen Chánov, ostatní domy byly privatizovány.

Kurzy sebeobrany patří již k místní tradici. Během uplynulých let jimi prošly stovky žen. Nové kurzy (celkem 60 hodin) mají začít na podzim, opět ve Střední škole diplomacie a veřejné správy na Zahražanech. Budou pro ženy od 15 let, včetně sociálních pracovnic a zdravotnic, které přicházejí do kontaktu s problémovými osobami. Výuka, doplněná setkáními s psychologem, je vhodná i pro maminky na rodičovské dovolené.

Pobytové aktivity pořádá městská policie s magistrátním oddělením sociálně právní ochrany dětí, zaměřují se na mládež s poruchami chování či se zhoršeným rodinným zázemím.

Pro seniory jsou připraveny besedy o různých tématech, které se týkají jejich bezpečnosti. K osvětě se opět využije městský Klub seniorů. Městská policie se chce také zaměřit na osamělé starší lidi a lékaře, kteří o ně pečují. Cílem je tuto skupinu seniorů zmapovat a nabídnout jí například společné výjezdy mimo Most, aby měli sociální kontakt a dokázali si lépe poradit v případě ohrožení. Senioři stále patří k snadným obětem kriminálníků.

Podle státní policie obyvatele Mostecka nejvíce trápí „drobná" zločinnost. Přestože se vyskytují závažné trestné násilné činy, jejich výskyt je výrazně nižší než každodenní majetková kriminalita, třeba kapesní krádeže či vloupání do bytů, sklepů, obchodů a aut.

Snížit počet těchto deliktů se snaží, v rámci celostátní bezpečnosti, také pěší policejní hlídky, které procházejí středem Mostu a Stovkou. Podobné jsou v Litvínově. „Je to zvýšený výkon služby. Už jen pouhou přítomností mohou hlídky eliminovat pouliční kriminalitu," uvedla mluvčí Policie ČR Most Ludmila Světláková.