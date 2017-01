Most si letos připomíná řadu výročí, třeba zahájení stavby Centralu

Most - Historie města Most je plná zajímavých událostí, které mají v tomto roce kulatiny.

Přestože letošní rok je zaměřen na oslavu 500. výročí od zahájení výstavby světoznámého kostela v Mostě, historie města je plná dalších událostí, které kdysi způsobily rozruch či výrazně ovlivnily místní či regionální dění. Toto jsou některá výročí, která si letos připomínáme:

Před 40 lety

V roce 1977 se otevřely budovy, které byly součástí plánu výstavby nového Mostu. V centru začala fungovat radnice, tehdy sídlo národních výborů (ONV a MěNV, dnes magistrát). Na nové nádraží přijel první vlak. Dokončila se okresní nemocnice s poliklinikou a zdravotnická škola s bazénem. Provoz zahájilo také kulturní středisko Máj (dnes Divadlo Rozmanitostí). Policie (tehdy SNB) se umístila do 14. patrové budovy poblíž nádraží.

V březnu to bude 10 let, co v centru Mostu začala výstavba nákupního komplexu Central s bytovou částí Odeon. Objekt zabral prostranství Plecháč, kde se před rokem 1989 konaly komunistické manifestace. Central se navzdory kritice velké části veřejnosti stal novou dominantou města.

Před 50 lety

Rok 1967 bývá považován za éru spuštění masivní demolice starého Mostu. Zároveň vzniká koncept výstavby centra města a odborníci dotvářejí další rozvojové plány. Otevírá se Neprakta klub v ulici Z. Fibicha, oblíbené místo rebelující mládeže. Ivan Váňa obnovuje mostecké vinařství.

Před 60 lety

Most a Litvínov propojuje nová tramvajová trať, takzvaná rychlodráha. Nejprve se zprovoznil úsek mezi Litvínovem a chemičkou, v závěru roku 1957 trasa do mostecké ulice Kopistská. Stavba poté pokračuje dál.

Osobnosti

Před 100 lety byl ve starém Mostě odhalen pomník F. L. Gassmanna, slavného mosteckého rodáka, který byl v 18. století kapelníkem na císařském dvoře Marie Terezie a Josefa II.. Gassmann má dnes bustu u mosteckého divadla, je po něm pojmenována základní umělecká škola.

Letos uplyne i 140 let od volby Carla Pohnerta mosteckým starostou. Byl jím 32 let. Pohnert, mostecký rodák německé národnosti, patřil k nejvýznamnějším komunálním politikům na severu Čech. Podílel se na hospodářském rozmachu města v době vrcholící průmyslové revoluce, kdy Most bohatl a posiloval vliv. Pohnert zemřel v roce 1911.

Před 420 lety spáchal na hradě Hněvín sebevraždu Edward Kelley, na jehož počest se konají v Mostě slavnosti. Alchymista vězněný za trestnou činnost se otrávil a podle legendy Most proklel. Pohřben byl tajně, kde, není dodnes známo. Bylo mu 42 let.

Další výročí

Před 150 lety vznikl v Mostě první moderní hasičský sbor. Letos bude i 85. výročí Velké mostecké stávky. Je také třeba zmínit 70. výročí odsunu německého obyvatelstva, důsledek 2. světové války. Bude to již 20 let, co koně běžely na hipodromu první dostih. A před 10 lety byl vysvěcen dřevěný pravoslavný kostel u Jezera Most.