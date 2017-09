Most se chystá i na prezidentské volby, nabízí voličské průkazy

Most - Pokud nebudete v době voleb ve svém obvodu, zažádejte si o potřebný doklad.

Magistrát města Mostu.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Mostečanovi, který nebude moci volit 12. a 13. ledna prezidenta ve svém volebním okrsku, vydá magistrát na jeho žádost voličský průkaz. S ním lze volit kdekoliv v ČR nebo na zastupitelských úřadech v cizině.

O průkaz lze žádat osobně do 10. ledna nebo písemně do 5. ledna. Vše potřebné vyřizuje v úředních hodinách magistrátu jeho Informačním centru pro volby, které sídlí v 1. patře a na starosti má i říjnové volby do sněmovny.