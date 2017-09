Most plánuje první bourání školy

Most /FOTOGALERIE/ – Radnice chystá projekt na demolici zrušené 17. ZŠ. Kdo ji chce zachránit, dostane milionovou slevu.

Když se venku pod zchátralými okny postavíte na špičky mezi odpadky, uvidíte uvnitř jen pusté třídy bez dětí. Zapomenutý státní znak na děravé omítce bledne a obří název školy přikryl zrající bez. I školník svůj byt už opustil. Nezvyklé ticho tu možná přehluší řev drtičky betonu.

Deník zjistil, že mostecká radnice vážně uvažuje o zbourání opuštěné 17. základní školy na panelákovém sídlišti Liščí vrch. „Demolice je jedna z variant,“ řekl primátor Jan Paparega. Školu z 90. let zatím nechce nikdo koupit. „Je škoda, že to takhle dopadlo,“ řekla 64letá Magda, která bydlí u školy od jejího otevření. Před pětadvaceti lety bylo na sídlišti ještě hodně mladých rodin s dětmi. Pak jich ubývalo v celém městě a s nimi se zavíraly školy. Případná demolice 17. ZŠ by ale byla první svého druhu od výstavby nového města, protože dosud každá zrušená škola našla využití.

Definitivní rozhodnutí nepadlo

O bourání se ještě nerozhodlo. Město se podle primátora pouze připravuje na možnost, že by na demolici byla dotace. Radnice proto v srpnu vyhlásila veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci, která by likvidaci řešila. O zakázku se ucházely tři firmy. Vítěz, který nabídl nejnižší cenu, přes 169 tisíc korun, má plány odevzdat do konce tohoto roku.

Areál školy se třemi pavilony včetně tělocvičny a pozemků je už přes rok na prodej jako nepotřebný městský majetek, ale není kupec. Město za celý komplex nejprve chtělo nejméně osmnáct milionů korun, ale nedávno minimální kupní cenu snížilo na 17,1 milionu korun a nabídku prodloužilo do poloviny února příštího roku. „Jsem ráda, že se to řeší, protože budovy bývalé 17. ZŠ jsou ve špatném technickém stavu,“ uvedla ředitelka sousední 18. ZŠ Jana Kropáčková. Obě školy, které pro velké sídliště vznikaly najednou a ve stejné ulici, jsou stavebně propojené. Případná demolice 17. ZŠ by se musela dělat během prázdnin, aby nenarušila výuku na moderní 18. ZŠ, která je už dvanáct let na sídlišti jediná.

Pro zájemce řada podmínek

Pokud se objeví investor, musí před koupí zrušené školy dodržet řadu podmínek. Jednou z nich je využití objektů v souladu s územním plánem a předložení záměru budoucího využití, který bude radnice posuzovat. Místní obyvatelé by nechtěli mít ve škole hospodu, ani hernu. Někteří by uvítali malý obchod. „Tady na sídlišti nic není, musíme pěšky do Penny, nebo autobusem do města,“ řekla jedna z oslovených seniorek. Další by udělala z jednoho pavilonu krytý školní bazén, aby žáci nemuseli chodit plavat jinam. „Jenže to by na to musely být peníze,“ uznala. Kdyby došlo na demolici, lidé by si místo školy přáli parčík, sportovní areál pro žáky 18. ZŠ a pro veřejnost, parkoviště, nebo kombinaci všeho. „Hlavně aby okraj sídliště zůstal klidovou zónou,“ dodala Magda.

17. ZŠ skončila v roce 2005, kdy většina žáků a personálu přešla na 18. ZŠ. Byl to důsledek takzvané optimalizace sítě základních škol, kterým ubývali žáci. Vyklizený areál se nepodařilo ve velkém dlouhodobě pronajmout.

Několik zrušených škol

Dalšími zrušenými školami v Mostě jsou 16. ZŠ (rok 2012), 2. ZŠ (2004), 9. ZŠ (2003), 13. ZŠ (1997), 12. ZŠ (1993) a 6. ZŠ (1989). Ve většině z nich jsou střední školy, v jedné je vysoká a v jedné mateřská škola a Středisko volného času. Město Most, kterému ubývá obyvatel s trvalým pobytem a které neočekává v příštích letech populační explozi, má 11 základních škol s volnou kapacitou v řádu stovek míst.

Zatím poslední demolicí v Mostě bylo zbourání dvou zničených paneláků v Chánově v roce 2016.