Most nechce hlídat navěky sousední Lom, ale musí

Most, Lom – Strážníci mostecké městské policie musejí jezdit pravidelně hlídat město Lom, i když si to mostecká radnice nepřeje.

MP Duchcov/ilustrační fotoFoto: Deník/ Z. Traxler

Mostecká radnice chce mít svou městskou policii na chodníku doma, ne u sousedů deset kilometrů daleko. Zatím je ale bezmocná, protože smlouvu mezi oběma městy nelze jednostranně vypovědět. Lom, který nemá svou městskou policii a cizí strážníky najímá za peníze, na dohodě trvá. Spor trvá už několik měsíců.

„V Lomu ještě fungujeme. Výpověď stále právně řešíme,“ potvrdil ředitel mostecké městské policie Jaroslav Hrvol. Lom je podle něj příliš daleko a pro Most, kde přibývá problémů, je dojíždění tam a zpět zbytečný luxus. „V Mostě potřebujeme víc strážníků,“ dodal.

Návrh na vypovězení smlouvy s Lomem schválili mostečtí radní v únoru. Překvapené lomské samosprávě se nepodařilo domluvit jiné řešení, a tak v červnu vypovězení neschválila. Smlouva tedy platí dál. Podle lomské starostky Kateřiny Schwarzové (Severočeši Lom) nechtějí Lomští dělat Mostu potíže, ale strážníci se osvědčili a ve spolupráci lze pokračovat. Ani ona ale neví, co bude dál. „Je to složitý právní problém,“ připouští starostka.

Mostečtí strážníci, kteří mají od Lomu platná zmocnění, slouží dvacet hodin týdně. Kromě běžné hlídkové činnosti mají za úkol odchytávat toulavá zvířata, odstraňovat vraky ze silnic a pomáhat při nenadálých událostech. Lom za to platí Mostu 312 tisíc korun ročně. To, co strážníci vyberou na pokutách, patří Mostu.

Kvůli zhoršené bezpečnostní situaci ve městě, zejména v sociálně vyloučených lokalitách, chce město Most zaplatit dalších osm nových strážníků pro pěší hlídky. Aby přilákalo posily, zvýšilo všem městským strážníkům mzdu o 2000 korun. Zájemce o práci pochůzkářů, které je těžké sehnat, má přilákat i náborový příspěvek 20 tisíc korun.

Smlouva z roku 2012, kdy ji jednohlasně prosadily obě tehdejší radniční vlády, je na dobu neurčitou, takže nelze čekat, až sama skončí. Změny jsou možné pouze písemnou dohodou obou měst a navíc potřebují souhlas krajského úřadu.

Podle radních Mostu je smlouva nevýhodná pro obě strany a Lom si může najmout strážníky z bližšího Litvínova. „Primárně to není o ekonomice, ale o tom, abychom měli naše strážníky v Mostě,“ řekl primátor Jan Paparega (nez. za Severočeši Most). V únoru dokonce prohlásil, že smlouva neměla vůbec vzniknout. Odmítl také spekulace, že snahy Mostu mají politické pozadí.

Vztahy mezi městy ochladly po vnitřních sporech ve frakcích hnutí Severočeši.cz, které ovládají obě radnice. Vedení Mostu například minulý týden nevědělo, zda se do funkce ředitele městské policie hodlá vrátit poslanec Bronislav Schwarz (Severočeši.cz), kterému končí mandát a který stál před pěti lety u zrodu smlouvy s Lomem, kde je stále radním.

„Moc tomu nerozumím, ale když tu strážníci budou, tak to bude dobře,“ glosovala zvláštní situaci jedna z obyvatelek Lomu.

Lomští nemusejí mít strach, že městečko s necelými čtyřmi tisíci obyvateli bude jednou zcela bez místního dozoru. Stanici tam má státní policie. „Výkon služby je v Lomu zajištěn. Není to jako dříve, že policisté vyjížděli z Litvínova,“ řekla policejní mluvčí Ludmila Světláková. Služba se na stanici nezdržuje 24 hodin denně, bývá v terénu. Proto je nejlepší volat 158, dispečer ji převelí. Je to podobné jako na policejní stanici v pětitisícovém Meziboří, kde strážníky vůbec nemají.

Strážníky z Mostu si najímají také bližší obce, Braňany, Lužice, Obrnice a Patokryje. V tom Most problém nevidí. Obrnice, které od Mostu nedostaly nedávno žádané posily, uvažují o založení vlastní obecní policie. „Musíme ale vyřešit dva zásadní problémy - financování jejího provozu a požadavky vyplývající ze zákona o obcích, které musí strážník splňovat. Vše musíme podrobně analyzovat,“ sdělila před časem starostka Drahomíra Miklošová.