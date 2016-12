Most na svém webu hájí Krampus před kritikou, že si ho všichni lidé neužili

Most - Sobotní čertí show na 1. náměstí v Mostě vyvolala diskuzi o tom, zda byl Krampus dobře organizován. Řada lidí si stěžovala, že pořadatelé podcenili nával a čerty viděla zblízka jen část davu.

Krampus na 1. náměstí v Mostě.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

„Je nám to líto, ale na koncertu jsou také lepší a horší místa a museli jsme upřednostnit především bezpečnost," uvádí na radničním webu Lenka Srbková z oddělení kultury a sportu. Radnice podle ní očekávala velký zájem a na rozdíl od akcí v jiných městech umožnila lidem ze vzdálenějších míst sledovat program na městské velkoplošné obrazovce. Zábrany byly podle úřednice pro bezpečnost diváků a účinkujících, jejichž kostýmy měly hodnotu 30 až 60 tisíc korun.

Video: Deník

Krampus měl v sobotu v Mostě historickou premiéru. Dosud znalo město jen tradiční české čerty s Mikulášem a andělem. Dvacítka drsnějších alpských čertů, Krampusáků, vnesla do centra nový, děsivější druh lidové zábavy.

„Čerti si to užili, publikum bylo fajn a akce proběhla v klidu," řekl Mosteckému deníku Josef Steiner, předseda spolku Krampus - Čerti ze severu.

Přehlídka na náměstí byla výjimečná tím, že nebyla klasickým průvodem řady různých skupin. Jedna parta čertů procházela částí náměstí v koridoru oddělena od lidí zábranami. „V Mostě jsme ukončili sezonu, která byla náročná. Za sebou máme řadu podobných akcí. Města je žádají. Krampus zažívá boom," tvrdí Steiner.

Nejvíce si akci na náměstí užili lidé u zábran, kde docházelo ke kontaktu s čerty a k focení. Ostatní měli smůlu a organizaci Krampusu kritizovali. Podle některých měl být koridor delší, další by ho umístili spíše na část třídy Budovatelů či do jiné ulice, kterou by pro auta dočasně uzavřeli.

„Moc jsme z toho neměli. Bylo tam moc lidí, cpali se dopředu a další vystrčili. Většina návštěvníků tak skončila vzadu a tam člověk neviděl nic," povzdechl si po akci na náměstí Jakub Fišer. Sledování Krampusu na velké obrazovce nestačilo. „Na televizi je to o ničem," uvedl pro Mostecký deník Lukáš Ondráček. Akci přesto označil za zajímavou a mohla by se podle něj za rok zopakovat, ale v lepších podmínkách.

Steinera kritika mrzí. Podle něj není v silách žádného organizátora uspokojit všechny diváky. „Za každou takovou akcí je spousta práce a při každé akci se získávají nové zkušenosti," reagoval na podněty.