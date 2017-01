Most má první narozené miminko nového roku

Most - Most už má své první miminko narozené v roce 2017. Mostecký deník o tom informoval Petr Sochůrek z Organizačního a tiskového oddělení Krajské zdravotní, a.s.

Tak už i v Mostě se narodilo první miminko roku 2017.Foto: DENÍK/ Ilustrační foto

Prvním miminkem narozeným 1. 1. 2017 v porodnici Nemocnice Most je Lukáš Pasterniak, který přišel na svět v 16.05 hodin. Vážil 3 300 gramů a měřil 49 centimetrů. Maminkou je Lada Pejzlová z Mostu.

Autor: Redakce