Most chystá novou vyhlášku proti alkoholu

Mostecká radnice oznámila, že vydá novou takzvanou protialkoholovou vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholu na veřejnosti ve vybraných lokalitách. Důvodem je rozšíření o další oblasti její působnosti. „V podstatě její znění nezměníme, pouze rozšíříme o místa, kde se nebude moci na veřejnosti popíjet alkohol,“ řekl mostecký primátor Jan Paparega s tím, že původní vyhláška, která od vzniku v roce 2009 už několikrát prošla rozšířením, bude automaticky zrušena.

Ta na začátku vymezovala devět lokalit ve městě, kde byla zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti. Poprvé se rozšiřovala v roce 2011, kdy zákaz pokryl téměř čtvrtinu města, a podruhé v roce 2014, kdy přibylo několik ulic, například okolí Divadla rozmanitostí, kudy chodí hlavně děti, a okolí vlakového nádraží, kde se zdržují bezdomovci. Začátkem letošního roku už padly návrhy na rozšíření o další dvě oblasti, a to v parku u 3. základní školy a u oblastního muzea. Teď se přidávají další dvě.

„Dostali jsme několik podnětů od občanů a ve spolupráci s Policií ČR a městskou policií jsme došli k závěru, že je potřeba vyhlášku rozšířit,“ doplnil náměstek primátora Marek Hrvol.

Vedení města tak zareagovalo hlavně na petici, kterou obdrželo od obyvatel ze čtvrti Zahražany, kterou podepsalo 109 lidí. Radnice uznala, že požadavek je oprávněný. Další lokalitou, která bude do vyhlášky zapracována, je ulice Pod Resslem, kde posedávají a popíjejí alkohol bezdomovci.

Jde také o hazard

Most sahá také ke zrušení vyhlášek týkajících se činnosti hazardních her na území města, protože ty již reguluje zákon. „Ve městě máme dvě obecně závazné vyhlášky, které se prezentací a propagací hazardu ve městě zabývají. Vymezují, jak mají být označeny provozovny, jak má vypadat reklama na hazardní hry, monitorování v herně a kasinu, provozní dobu a další náležitosti. A protože to všechno upravuje a reguluje už samotný nový zákon o hazardních hrách, tak jsou zbytečné,“ řekl náměstek primátora Hrvol s tím, že rušení se netýká samotné vyhlášky o regulaci hazardu ve městě. Ta zatím zůstává v platnosti.

I když v Mostě už zastupitelé letos v červnu o možném znění nové vyhlášky omezující hazard ve městě, jednali. Koalice navrhla provoz hazardu s novým omezením, opozice žádala nulovou toleranci, která by zakázala veškerý hazard na území města. Jednání zastupitelstva, které trvalo přes čtyři hodiny, nakonec návrh nové vyhlášky neschválilo.