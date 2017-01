Most chystá novou letní show, rok zábavy zahájí tlačenkou

Most - Na oslavu u kostela dá město půl milionu korun. Letošní veselice startují již v únoru.

Rytířský turnaj u kostela v Mostě při loňské oslavě Karla IV.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Novinkou roku 2017 v oblasti zábavy bude oslava 500. výročí zahájení výstavby kostela v Mostě. Program ještě není znám, stále se připravuje. „Chceme u kostela velkou akci," řekla náměstkyně primátora Markéta Stará. Oslava bude v sobotu 24. června.

Radnice požádala Ústecký kraj o dotaci. Město si ve svém rozpočtu vyhradilo na oslavu půl milionu korun. Pro srovnání: na Den magistra Kelleyho na Hněvíně je v rozpočtu 300 tisíc Kč, na Silvestra 280 tisíc, na Mosteckou slavnost 1,4 milionu korun.

Podle náměstkyně by oslava mohla být v podobném duchu jako loňská show na počest Karla IV., kdy byl u kostelního jezírka rytířský turnaj. Zda bude i letos, není ještě jasné, jednání pokračují. Jisté je, že oproti loňsku musejí pořadatelé počítat s omezeným prostorem - poblíž jezírka je staveniště nové silnice kolem Jezera Most. Program oslavy vytvářejí zástupci magistrátu a Národního památkového ústavu ČR.

Oslava Karla IV. v roce 2016 u kostela v Mostě. Video: Deník

ZABIJAČKOVÉ NÁMĚSTÍ

První letošní lidovou veselicí bude 4. února I. Farmářská slavnost. Koná se od 8 do 12 hodin na 1. náměstí. Tématem jsou zabijačkové hody a speciality. Profesionální řezníci budou soutěžit o nejchutnější mosteckou tlačenku roku 2017. Vzorky budou hodnotit návštěvníci. Těm se opět představí regionální prodejci a výrobci masných produktů. Pořadatelé slibují i zabijačkový guláš, další speciality a doprovodný hudební a divadelní program. Akci bude uvádět mostecký herec Jiří Kraus. Pořadateli jsou město Most, Okresní agrární komora Most a Severočeské farmářské trhy. Farmářských trhů bude letos několik.