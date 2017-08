Most chce další pěší hlídky. Nové strážníky láká na 20 tisíc korun

Most /ANKETA/ - Radnice připouští, že bezpečnost ve městě se nelepší. Do stráží se lidi nehrnou, bojí se. Pomoci má 20 tisíc korun.

Hlídky městské policie na pravidelné pochůzce mosteckou StovkouFoto: Deník/Martin Vokurka

Všem městským strážníkům v Mostě vzroste mzda o 2000 korun. Zájemce o práci pochůzkářů, které je těžké sehnat, má přilákat i náborový příspěvek 20 tisíc korun.

Od září bude moci městská policie přijmout za lepších finančních podmínek osm lidí, muže i ženy. „Zvýší se tím atraktivita práce u městské policie,“ prohlásil její šéf Jaroslav Hrvol.

Novinky schválila městská rada. Patří k opatřením na posílení bezpečnosti ve městě. Veřejnost, která hovoří o jejím úpadku, znepokojují krádeže, agresivita, rozšiřování chudinských čtvrtí a drog a narušování občanského soužití.

Radní v oficiálním prohlášení oznámili, že „na základě zhoršené bezpečnostní situace ve městě, kterou zapříčiňují zejména sociálně vyloučené lokality, je jedním z nástrojů na zlepšení právě větší dohled strážníků v těchto lokalitách“.

Najít nováčky nebude snadné. Peníze totiž nejsou všechno. „Strážníkem bych nechtěl být ani za 20 tisíc měsíčně. Raději si je vydělám ve fabrice než riskovat, že mě někdo na ulici postřelí,“ řekl 27letý Stanislav Juřica z Mostu. „Šel bych k městské policii, jen kdyby bylo nejhůř,“ svěřil se 34letý Václav z Mostu.

Starší generace mladé chápe. „Pochůzkářů by mělo být víc, ale vůbec jim tu práci nezávidím,“ uvedla seniorka Helena Turečková. „Já bych to dělat nechtěla, obzvláště v Mostě, kde se situace zhoršuje,“ dodala Milena Vysoudilová.

V září by měli nastoupit první tři přihlášení adepti, které ještě čeká zkouška strážníka. „Byli bychom rádi, kdyby se hlásilo co nejvíc lidí za těchto zlepšených finančních podmínek. Výběrové řízení pokračuje,“ řekl ředitel městské policie. Podle něj jsou nábory zatím zdlouhavé. Stává se, že z deseti zájemců se do finále dostane jen půlka a i pak hrozí fluktuace. „Je to neustálý boj,“ zmínil Jaroslav Hrvol. Naplnění nových osmi volných míst proto očekává až v příštím roce.

Městská policie teď shání lidi hlavně do pěších hlídek. „Veřejnost si přeje vidět strážníky v ulicích, protože problémových lokalit přibývá. Takže potřebujeme více pěších hlídek,“ připomněl šéf strážníků. S nováčky by každá směna posílila o jednu dvoučlennou pěší hlídku.

Novela pustí do uniforem mladší

Více mladých zájemců by mohla zajistit i novela zákona platná od ledna 2018, která snižuje minimální věk pro práci strážníka na 18 let. Teď musí být strážník nejméně 21letý a musí mít maturitu. To nábory omezuje, protože absolventům je obvykle 19 let.

I když městská policie s novými 18letými strážníky počítá už od ledna, nebude je moci plně nasadit do ulic, protože podle zákona nesmí až do 21 let nosit střelnou zbraň ani jezdit s majákem.

Nováčci jsou první půlrok teprve čekateli s výplatou 15 tisíc korun po navýšení. Po složení zkoušek jim mzda o několik tisíc vzroste a praxí se dál zvyšuje. Náborový příspěvek je proto motivační bonus navíc. „S městskou policií jsme domluveni, že letos bude navýšení krýt ze svých mzdových prostředků,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol. V městském rozpočtu se s tím počítalo. Noví strážníci, vyšší mzdy a nábor zvýší roční výdaje o 3,3 milionu korun.

Zvýšení mzdy strážníků o 2000 korun je zvlášním příplatkem, zahrnuje směnnost a rizikový příspěvek, který se v ČR určuje podle typu města či obce.

V rizikovějším Mostě se městská policie opět zapojí do takzvaného mapování sídlišť s vyšší koncentrací problémových obyvatel. Na seznamu jsou lokality Stovka, věžáky za úřadem práce a Rozkvětem, ulice Javorová, Sedmistovky a blok 518 u nádraží. „Vytipovali jsme oblasti, kde žijí sociálně slabí lidé a kde se vyskytují patologické jevy, například problémy s drogami," řekla náměstkyně primátora Markéta Stará, která má mimo jiné na starosti sociální věci.

Bezpečnost už stála stovky milionů

Výdaje na stále početnější městskou policii patří v rozpočtu města k položkám s největším růstem. V roce 2006 stála 32,8 milionu korun (při 73 pracovnících), letos se počítá s výdaji 67,8 milionu korun, kdy mzdové náklady tvoří 55 milionů. Městská policie Most má 119 zaměstnanců, z toho 95 strážníků. Po navýšení bude mít 127 zaměstnanců a 103 strážníků. Průměrná mzda je nyní 23 tisíc čistého. Městská policie nabízí i příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na stravování.

Pro srovnání: Městská policie v Praze nabízí náborový příspěvek 100 tisíc korun, ubytování zdarma během zapracování a plat až 32 tisíc. Tato nabídka visí na nástěnce Úřadu práce v Mostě.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení na pozici strážníka Městské policie Most

1. občanská bezúhonnost a spolehlivost

2. čistý trestní rejstřík

3. minimální věk 21 let

4. ukončené střední vzdělání s maturitou

5. znalost užívání PC, technika administrativy

6. odpovídající zdravotní stav

7. fyzická zdatnost

8. splnění fyzických testů

9. splnění psychotestů

Zdroj: MP Most, k 24. srpnu