Most bude hospodařit se schodkem, investovat bude do zóny Joseph

Most - Město Most bude příští rok hospodařit s miliardovým rozpočtem, v němž počítá se schodkem 25 milionů korun. Město čekají významné investice třeba do průmyslové zóny Joseph. Rozpočet na rok 2017 schválili ve čtvrtek zastupitelé. Město počítá s příjmy 1,035 miliardy korun a výdaji 1,060 miliardy. Schodek hodlá hradit z peněz ušetřených v minulých letech. Na investice je v rozpočtu přes 117 milionů korun. V letošním rozpočtu dosahovaly zhruba 113 milionů korun.

Návrh rozpočtu předložil náměstek primátora Marek Hrvol.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

"Rozpočet je zpracováván konzervativně. Město čekají významné investiční akce," uvedl náměstek primátora Marek Hrvol (Severočeši Most). Podle opozičního Sdružení Mostečané Mostu je v rozpočtu investic málo, a to hlavně do silnic nebo parkovacích míst. Pro rozpočet hlasovalo 29 lidí, proti byli tři zastupitelé a osm se zdrželo. V rozpočtu nejsou podle Hrvola projekty, na které chce město dotaci. "Na to bude reagovat rozpočet, když bude dotace schválena. Velkou investicí je také náročná oprava mostu v ulici J.E.Purkyně. Náklady jsou zhruba 60 milionů korun, na tuto akci zvažujeme úvěr," vysvětlil. Na práce v průmyslové zóně Joseph u Havraně je určeno celkem 38,17 milionu korun, což je zhruba 32 procent kapitálových výdajů. V zóně bude pokračovat stavba místní silnice, rozvody užitkové vody k dalším podnikům nebo prodloužení inženýrských sítí. Na opravy komunikací je vyčleněno pět milionů korun. Čtvrtina kapitálových výdajů zamíří do oprav objektů v majetku města, jako je Divadlo Rozmanitostí, kulturní dům či magistrát. U některých projektů se teprve zpracovává potřebná dokumentace.

Na investice využije Most i část peněz z přebytku z loňského roku. Hospodaření v roce 2015 skončilo přebytkem 160,8 milionu korun. Za výsledkem byly podle Hrvola vyšší příjmy a úspory. Na letošní rok zastupitelé schválili schodek 32 milionů.

Autor: ČTK