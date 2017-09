Most a Litvínov hledají brigádníky na volby

Most – Na Mostecku stoupá volební horečka. Úřady nabízejí práci a lidé odhadují účinek Čapího hnízda. Poslanec Vozka odchází.

Volební komise - Ilustrační fotoFoto: Vojtěch Podstavek

Stranické plakáty v ulicích, klepání na volební centra a klábosení o politice. Blízkost říjnových voleb do sněmovny začíná být znát. „Chtěla bych volit, ale zatím nevím koho,“ řekla 25letá Marie z Mostu. Podle ní bude volební účast podobná jako před čtyřmi lety a současné kauzy voliče neodradí. „Už jsou k nim lhostejní,“ míní. Méně lidí u voleb očekává 53letá Albína, mostecká volička ČSSD. Myslí si, že voliče znechutila aféra s Čapím hnízdem. „Babiš byl jako ministr financí výborný, ale teď si to pomrvil,“ prohlásila.

Až jí přijdou do schránky volební lístky, uvidí na nich šedesát tři jmen z okresu Most. Ze čtyř místních poslanců opět kandidují jen dva. O křeslo ve Sněmovně už neusiluje bývalý mostecký primátor Vlastimil Vozka, který byl v roce 2013 na kandidátce hnutí ANO. „Mám zájem se dále věnovat komunální problematice v Mostě,“ sdělil Vozka, který je radním za hnutí Severočeši Most.

V Poslanecké sněmovně nebude ani David Kádner, poslanec Úsvitu a starosta Nové Vsi v Horách. „Měl jsem v tom jasno už před rokem a půl. Chci se plně věnovat funkci starosty a možná i bezpečnostní problematice, ale to jen okrajově,“ řekl Kádner, předseda sněmovního Výboru pro obranu.

Post poslance se pokusí obhájit mostecká zastupitelka Hana Aulická Jírovcová z KSČM a bývalý šéf mostecké městské policie a radní Lomu Bronislav Schwarz, který už nekandiduje za ANO, ale za Stranu Práv Občanů (SPO).

Lídři z Mostecka

Na Mostecku žijí i tři regionální volební lídři. Jedničkami na kandidátkách jsou kromě komunistky Aulické místostarosta Litvínova Milan Šťovíček, který vede koalici Starostové a nezávislí, a Petr Globočník z Litvínova, krajský tahoun Strany zelených (SZ). Dvojkami jsou kromě Schwarze starostka Obrnic Drahomíra Miklošová (ODS) a litvínovský manažer Zdeněk Soukup (Realisté). Mostečanka Gabriela Nekolová se dostala na třetí místo kandidátky ČSSD a stejně vysokou pozici mají i primář mostecké nemocnice Petr Najman (TOP 09) a starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt (SZ). Nejvíce lidí z Mostecka, dohromady sedm, jde do voleb za Stranu zelených.

Radnice Mostu a Litvínova stále přijímají dobrovolníky do okrskových volebních komisí. V Mostě jich musí být nejméně 326. „Z řad veřejnosti se do okrskových volebních komisí přihlásilo sto patnáct občanů a volební strany dosud delegovaly osmdesát tři členů,“ sdělil mluvčí mostecké radnice Petr Baraňák. Celkem čtyřiadvacet volebních stran může do středy 20. září nominovat do šedesáti komisí jednoho člena a jednoho náhradníka. Neobsazená místa obsadí radnice dobrovolníky. Jim i voličům slouží v obou městech úřední volební kanceláře, které například nabírají případné žádosti o voličský průkaz.

„Všechny potřebné informace k volbám najde veřejnost na webu města Litvínov, kde jsou i telefonní čísla našeho volebního štábu,“ upozornil tajemník litvínovského městského úřadu Valdemar Havela. V Mostě se lze obrátit na radniční Informační centrum pro volby.

Úřady se už připravují i na lednové prezidentské volby. Větší nával práce je ale čeká až po skončení říjnových voleb do Sněmovny.

Fakta, změny, odměny Za brigádu v okrskových volebních komisích je zvláštní odměna. Předseda komise dostane 1 600 korun, zapisovatel 1 500 korun a člen 1 300 korun. Některým členům komise může radnice navíc proplatit ušlý výdělek, nejvýše však 340 korun za den. Když ale někdo na jednáních komise chybí, úřad mu odměnu zkrátí.



V Mostě se změnilo sídlo volební místnosti u volebních okrsků číslo 21 a 23. Obě volební místnosti se přesunuly z budovy Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání v ulici Eduarda Basse do budovy 4. Základní školy v ulici Václava Talicha.



V litvínovském Hamru se bude nově volit v Nízkoprahovém centru Jaklík, kde je okrsek 7. Je to náhrada za zaniklou budovu Euroškoly. Okresek 6 bude na Svazu důchodců v ulici Jandečkova.



V první den voleb, v pátek 20. října, začíná hlasování od 14 hodin a končí ve 22 hodin. Druhý den voleb, v sobotu 21. října, trvá od 8 do 14 hodin.



Informační centrum pro volby v 1. patře budovy Magistrátu města Mostu (kancelář č. 116, telefon: 476 448 336, e-mail: volby@mesto-most.cz. Úřední hodiny: pondělí: 8-17, úterý: 8-14, středa: 8-17, čtvrtek: 8-14.



Volební štáb Městského úřadu Litvínov: tel. 476 767 636, 476 767 637, weinholdova@mulitvinov.cz, katerina.simkova@mulitvinov.cz