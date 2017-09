Močovinu mohou řidiči dieselů tankovat ze stojanu

Most – Jedna ze šesti stanic Benziny s terminálem AdBlue pro osobní auta a pistolí navíc je v Záluží, přímo u chemičky.

Hrdlo nádrže osobního vozu s dieselovým motorem s technologií AdBlueFoto: archiv

Mostečané, kteří vlastní osobní auto nové generace poháněné dieselovým motorem, mohou jásat. Benzina, patřící do skupiny Unipetrol, totiž instaluje na své čerpací stanice AdBlue terminály, aby si mohli pohodlně s palivem ze stojanu natankovat také do zásobníku močovinu. Ta upravuje výfukové plyny na úroveň nových emisních limitů. Z auta pak odchází jen vodní pára a dusík.

„Projekt startujeme prozatím na šesti stanicích. Další budou postupně přibývat,“ řekl Deníku mluvčí společnosti Unipetrol Pavel Kaidl s tím, že jedna z nich je přímo v těsném sousedství chemičky v Záluží. „Nedávno prošla rekonstrukcí a byla hned vybavena terminálem AdBlue. Už je plně v provozu,“ doplnil mluvčí.

Pro řidiče to znamená větší komfort. Doteď to totiž fungovalo tak, že řidič, který měl diesel používající močovinu, musel kupovat malý kanystr v obchodě a dolévat ji do nádržky umístěné v zavazadlovém prostoru. To odpadá. Může pohodlně tankovat ze stojanu, protože na něm je ještě jedna pistole. Navíc vozy nejnovější generace už mají u nádrže hrdla dvě. Jedno na palivo s černým víčkem a druhé s víčkem modré barvy na AdBlue.

Kromě Záluží Benzina vybavuje stojany s močovinou také čerpací stanice v Osicích, Brandýse nad Labem, ve Slaném, Karviné a v Havířově. „Už v minulosti už bylo možné AdBlue čerpat na našich stanicích, ovšem pouze do nákladních aut,“ řekl odborník na paliva Jakub Drastík z Benziny.

Odbourání škodlivin

Močovina s označením AUS 32, známá jako AdBlue, je v Evropě používaný obchodní název kapalného aditiva využívaného pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů, na úroveň emisních limitů Euro IV a vyšších. Močovinu, kterou u nás využívají například vozy Škoda Superb třetí generace, je potřeba doplňovat podle údajů od výrobce v různých intervalech, zhruba jednou za 15 tisíc kilometrů. „Je to technologie pouze pro dieselové motory, vybavené vstřikováním močoviny. Ta se před katalyzátorem smísí s výfukovými plyny a reaguje s oxidy dusíku, vznikajícími při spalování nafty. Z výfuku pak místo jedovatých plynů odchází neškodná vodní pára a dusík,“ vysvětlil Drastík.

U osobních aut je spotřeba AdBlue močoviny 0,8 – 1,2 litru na 1 000 kilometrů. Cena je na čerpačce v Záluží je 15,50 za litr.