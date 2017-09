Mládí je už delší dobu nedostatkovým zbožím

Mostecko - Většina spolků má problémy s výměnou generací. Současná základna stárne a naráží na nezájem.

Nejen skupina historického šermu Briganti má problémy s generační výměnou a snaží se najít nové mladší členy.Foto: Briganti

Sehnat mladší následovníky pro zájmovou nebo spolkovou činnost, to je v dnešní době velký problém. Někdy až nesplnitelný úkol. „Bohužel, mladí se zajímají o jiné věci,“ říká vedoucí skupiny historického šermu Briganti Tomáš Opatrný, která se v poslední době snaží získat nové členy. „Stárneme a noví šermíři nejsou,“ říká stručně a jasně.

Přitom Briganti je známá skupina a zdálo by se, že opak bude pravdou. Nával nových členů se ale nekoná. Opatrný říká, že výměna generací není jenom problém Brigantů, trápí asi tři čtvrtiny skupin s podobným zaměřením. Občas se někdo najde. „To ano, ale nevydrží. Honorář za vystoupení si nevyplácíme, ale věnujeme do vybavení, výzbroje nebo kostýmů. Máme v nabídce scény z několika období, takže je to náročnější,“ zdůrazňuje šéf Brigantů s tím, že vše je hlavně o čase a tréninku dvakrát týdně.

Vystoupení jsou o víkendech. Někdy jich je méně, jindy více. „A to je kámen úrazu. Mladí prostě nemají čas,“ dodává. Naposledy sehnala skupina historického šermu posilu před dvěma lety. Od té doby nic. Nejstaršímu členovi je letos 73 let.

Podobně je na tom spolek Severočeský letecký archiv Most, který se zaměřuje na II. světovou válku. Počet členů se pohybuje kolem deseti, vesměs padesátníků. „Není nikdo, kdo by jednou převzal štafetu,“ říká předseda Karel Otto Novák. Poukazuje na to, že i činnost badatelů je také hlavně o čase.

Spolek Přátel historie Litvínovska, který je známý vlastivědnými a regionálně - historickými aktivitami a z větší části jej tvoří také senioři, chce změnu. „Školám začneme od října nabízet pro děti autokarové zájezdy po zajímavostech a historických místech Litvínovska,“ říká Josef Pošta, šéf spolku.