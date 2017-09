Místo jedné jízdenky tři. Dopravci si je navzájem neuznávají

Ústecký kraj – Více dopravců, více jízdenek. Tento model není únosný. V plánu je jedna univerzální jízdenka pro všechny.

Cestování hromadnou dopravou není vždy pohodlné. Redaktor Deníku Roman Nešetřil zjistil komplikace při cestování po železnici mezi Ústeckým a Plzeňským krajem. Na trati Proboštov - Most - Plzeň - Konstantinovy Lázně si musel koupit několik jízdenek, protože o část trasy se dělí České dráhy (ČD) a GW Train Regio. Dopravci si své jízdenky neuznávají, což snižuje komfort cestování a vyvolává zmatky.

„Rozhodně by se mělo jezdit na jednu jízdenku,“ řekl redaktor. Kromě nejasností, které mohou neinformovaného cestujícího překvapit, se cesta také prodražuje. „Pokud by se jelo na jednu jízdenku, za celou trasu by byla cena nižší podle pravidla čím delší vzdálenost, tím nižší tarif,“ dodal.

Dopravci, ministerstvo dopravy a Ústecký kraj připouštějí, že situace není dobrá a slibují zlepšení. Možná už od roku 2019 bude platit celonárodní tarif, který umožní cestovat na jednu jízdenku z A do B bez ohledu na dopravce.

Jak se cestuje teď

Redaktor si pro jednu cestu v navazujících spojích koupil v Proboštově dvě jízdenky ČD, jednu do Mostu a druhou z Plzně do Lázní, a pro úsek Most – Plzeň pořídil od GW třetí jízdenku přes internet. GW totiž nemá na nádraží v Mostě pokladnu, prodej jízdenek mu zajišťuje kancelář MHD u nádraží. Cestující ale mají obavy, že si tam při přestupu nestihnou jízdenku na Plzeň koupit. Podle GW nemusejí nikam běžet. „Jízdenky prodáváme při přestupu v našem vlaku, a to samozřejmě bez přirážky,“ vysvětlil člen představenstva GW Train Regio Pavel Faugner. Podle něj stačí, když cestující personálu sdělí, že přestupuje z návazného vlaku ČD a ukáže jejich jízdenku. Stejně to funguje při nástupu z GW do ČD.

Mezi oběma kraji lze cestovat na jednu jízdenku pouze v případě, když cestující jede jen vlaky GW, či jen spoji ČD, kterých je ale méně. Tato možnost však brzy skončí. Od prosince bude rychlíky a spěšné vlaky na lince R25 Most - Plzeň zajišťovat pouze GW Train Regio.

Stále bude existovat i jiné řešení, o kterém redaktora na nádražích nikdo neinformoval: koupit si na vlaky GW takzvanou DÚK jízdenku. „Na území Ústeckého kraje i u tohoto dopravce platí integrovaná jízdenka Dopravy Ústeckého kraje. Bohužel, za hranicí našeho kraje neplatí,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Na trase Proboštov – Konstantinovy Lázně to znamená, že na jednu jízdenku DÚK, kterou uznávají oba dopravci a která cestování na delších tratích zlevňuje, lze jet až po hraniční Blatno u Jesenice a z něj až do cíle je třeba použít běžné jízdenky. Ty si obě společnosti nikdy neuznávaly.

Do března na sebe vzájemně prodávaly takzvané lomené jízdenky: v pokladně ČD či GW bylo možné koupit jízdenku až do cílové stanice druhého dopravce. Tato spolupráce ale skončila pod tlakem legislativy EU, protože mohla být označena za nedovolenou kartelovou dohodu. K dohodě na nových obchodních podmínkách tohoto prodeje již nedošlo.

S řešením má přijít ministerstvo dopravy

Cestující, kteří přijíždějí vlakem na přestupní spoj do Mostu či Plzně, tak musejí kupovat víc jízdenek. „Tohoto problému jsme si vědomi a od začátku upozorňujeme na to, že otevření trhu před nastavením pravidel může vést ke zhoršení služeb pro zákazníky,“ sdělil Radek Joklík z Českých drah. Podle něj vzájemné uznávání jízdenek pouze na základě dohody mezi dopravci není legislativně možné a je třeba, aby tuto problematiku řešil vrcholově objednatel. Ministerstvo dopravy pravidla o vzájemném uznávání jízdních dokladů připravuje a České dráhy podle Joklíka spolupracují.

„Ministerstvo dopravy mělo velký zájem na tom, aby se dopravci na lince R25 dohodli na vzájemném uznávání jízdních dokladů, a skutečnost, že k tomu nedošlo, je záležitostí dopravců, ministerstvo dopravy ji může ovlivnit jen z části,“ uvedl Tomáš Neřold z ministerstva dopravy. Aby si cestující v budoucnu nemuseli kupovat více jízdních dokladů u různých dopravců, pracuje ministerstvo na vybudování systému národního tarifu (SNT). Jeho přijetí bude podmínkou pro provoz všech dopravců, které objednává stát. Jízdenky SNT pak budou univerzálně použitelné ve vlacích všech dopravců. "V tomto systému bude naše společnost samozřejmě zapojena," uvedl Faugner z GW Train Regio.

Současná situace, že na dopravních službách určitého dopravce platí jím vyhlášený tarif, je podle ministerstva zatím zcela standardní.

Potíže vznikají i jinde. V pátek jel soukromý rychlík ze Žatce do Chomutova a osobní vlak z Chomutova do Karlových Varů odjel tři minuty před příjezdem lehce zpožděného rychlíku. "Na další spoj jsem čekal přes hodinu. Ti dopravci spolu vůbec nekomunikují," sdělil Deníku cestující z Lounska.