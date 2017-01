Ministr navštíví mosteckou Stovku. Úřady rozšíří kontroly sídlišť k centru města

Most - Ani sobotní ráno nepřineslo zlepšení. Venku, kde vládnou mráz, bezvětří a v údolí inverze, lidé vdechují do plic nadměrné množství prachu. Kvalita ovzduší je špatná, hlásí měřicí přístroje na většině míst v Ústeckém kraji. Lidé mají zůstat raději doma, nebo by měli využívat ekologickou veřejnou dopravu.