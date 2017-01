Ministr Chvojka byl ve Stovce, chce pomoci vyloučeným lokalitám přijetím zákonů

Most - Vyřešit problémy se sociálně vyloučenými lokalitami mají pomoci tři právní úpravy. Zákon o sociálním bydlení, novelu insolvenčního zákona a zákon o sociálním podnikání by chtěl ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) mít ve Sněmovně na jaře, ideálně v březnu. Novinářům to dnes řekl v Mostě, který si vybral jako cíl své první návštěvy v regionech.

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka navštívil v úterý Most, prohlédl si Stovku. Vlevo náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará, vzadu šéf městské policie Jaroslav Hrvol a Gabriela Nekolová, přesedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.Foto: Město Most

"Problematika nemá bohužel jednoduché řešení, je to běh na dlouhou trať," řekl Chvojka po dnešní návštěvě azylového domu a problematické čtvrti Stovky. Pomoci by podle něj měla novela insolvenčního zákona, která má umožnit dlužníkům splácet menší částky delší dobu. Druhou věcí je zákon o sociálním bydlení, jenž má pomoci bojovat proti "obchodu s chudobou". "Sociální bydlení by mělo být dostupné pro matky samoživitelky, seniory, kteří zůstanou sami a nezvládají platit náklady na bydlení, či ženy, které se staly oběťmi domácího násilí," uvedl Chvojka.

Třetí úpravou je zákon o sociálním podnikání, který má umožnit vznik podniků zaměstnávajících sociálně vyloučené lidi nebo zdravotně postižené. "Za to by (podniky) dostávaly určité výhody jako slevu na dani nebo přednost v zadávacím řízení," doplnil ministr. Podle něj je nutné předložit návrhy co nejdříve, aby mohly být schváleny ještě v tomto volebním období. "Minimálně u zákona o sociálním bydlení očekávám velkou debatu," poznamenal Chvojka.

Setkání s lidmi

Při setkání s obyvateli v lokalitě Stovky řada lidí či strážníků poukazovala na to, že ministr si nevybral vhodnou dobu pro návštěvu. "Měl přijet v létě, kdy jsou všichni venku a dělají bordel do noci a demolují vše okolo, teď tady nic neuvidí," řekla jedna z přítomných žen. "Po dvaceti letech, co žiju v Mostě, jsem se rozhodl, že se odstěhuju úplně pryč, už jsem to tu vzdal. Myslím, že se z Ústeckého kraje stane takové odpadiště," řekl Lukáš Koranda, obyvatel bloku 99.

Obyvatelé sídliště se dlouhodobě potýkají s vysokým nájemným, zanedbáváním údržby bytů ze strany majitelů, dluhy vůči společenství vlastníků jednotek nebo družstvu, přelidněnými byty, ale i se štěnicemi či zápachem.

Město už loni provedlo ve Stovkách rozsáhlou kontrolu. Společné návštěvy lidí z radnice, úřadu práce či odboru sociální péče mají nyní pokračovat. Podle ředitele městské policie Jaroslava Hrvola počet přestupků v lokalitě Stovek a ubytovny Domina třikrát až čtyřikrát převyšuje průměr zbytku města. "Nejvíc nás trápí přesun nepřizpůsobivých do této lokality, v noci v létě s tím máme velký problém," uvedl Hrvol. Velkou potíží je vysoká nezaměstnanost u zhruba 3000 obyvatel Stovek, která je až 25 procent.

Ke zvýšení bezpečnosti v problematických lokalitách mají přispět posílené hlídky městské policie, vyhlášky, které se týkají zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, umisťování předmětů na veřejné prostranství a sezení na stavebních částech a zařízeních, řešení problémů má pomoci řešit i strategický plán. Zastupitelé ho budou projednávat v únoru. Díky němu by mohlo město čerpat přes 92 milionů korun na projekty spojené s podporou rodiny, bydlením, prevencí kriminality a zaměstnaností.