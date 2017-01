Ministr Brabec si dal schůzku se starosty

Litvínov - Během své návštěvy Litvínova ministr pohovořil se starosty měst a obcí na Mostecku o tématech týkajících se životního prostředí.

Ministr životního prostředí Richard Brabec si v Litvínově popovídal se starosty.Foto: DENÍK/Alena Herzánová

Setkání ministra životního prostředí Richarda Brabce se starosty proběhlo v prostorách litvínovského zámku Valdštejnů. Během více než hodinového setkání ministr představil novinky, které jeho resort chystá a také to co, už v rámci evropského operačního programu Životní prostředí dokázal.

„Hovořili jsme například o aktuálních možnostech programu, nových výzvách a projektech, které jsme vymysleli především pro menší obce. Projekty se týkají zejména nových zdrojů pitné vody, odstraňování ekologických zátěží a dále také čistoty ovzduší," přiblížil ty nejdůležitější body jednání Brabec. Dále se starosty a starostkami jednali o stávajících opatřeních, která byla učiněna a jsou financována ze státního fondu. Patří mezi ně například projekt čisté mobility.

Po úvodní části následovaly konkrétní dotazy jednotlivých zástupců měst. „Dotazy byly velmi pestré, ale pokud to mohu shrnout, nejčastěji se týkaly těžby uhlí, hospodaření s vodou a stavu ovzduší. Debata byla příjemná, neformální a účastníci si odnesli konkrétní informace i zájem o konkrétní projekty," řekl Brabec.

Co se týče těžby uhlí, zajímali se starostové o dopady neprolomení limitů na dole ČSA na Mostecko a celkovou budoucnost uhelné energetiky a těžby v regionu. Byly vzneseny dotazy, za jakých okolností by bylo možné převést zásoby uhlí za limity do nebilančních zásob, tak aby byla města jako Litvínov či Horní Jiřetín ještě lépe chráněna proti případnému návratu myšlenky těžby. „Informoval jsem starosty o tom, jaké jsou dnes právní možnosti o převedení do nebilančních zásob musí požádat buď těžař nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. To jistě nebude záležitostí, kterou by ještě stihla řešit tato vláda," vysvětlil Brabec.

Řeč přišla i na téma spalovny v Komořanech. Zde ministr potvrdil informaci, že Evropská komise není ochotná dotačně podporovat velké spalovny s kapacitou více než 100 tisíc tun. Momentálně je tedy výstavba spalovny záležitostí jednání o jiných možnostech financování, z evropského operačního programu nelze počítat s žádnými prostředky.

„Velký zájem byl o náš nový projekt na domácí čistírny odpadních vod. Ten je určený pro malé obce, které mnohdy nedosáhnou na dotace na kanalizaci nebo se jim nevyplatí, protože je drahá," řekl Brabec o dalším bodu jednání.

Po debatě se starosty následovalo setkání s občany města, které se konalo v Centru bakalářských studií při Schole Humanitas.