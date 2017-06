Most investuje další miliony, vylepší třeba zastávky MHD

Most - Mostecká radnice uvolní mimořádně peníze na další stavby. Opravovat se budou ulice, Matylda dostane nové molo.

Cestující jdou na autobus u Kahanu. Most opraví nevyhovující zastávky na obou stranách silnice.Foto: Deník/Martin Vokurka

Až 2,8 milionu korun vyhradilo město Most na rekonstrukci zchátralých zastávek MHD u Kahanu. „Troufáme si říct, že jsou nejhorší ve městě. Přitom je tam největší kumulace autobusů,“ řekl náměstek primátora Marek Hrvol. Životnost zastávkám prodlouží betonové nájezdy pro autobusy jako u aquadromu a v centru. Městská rada má v červnu schválit vyhlášení zakázky, opravy lze očekávat na podzim. Na akci by měla navázat oprava páteřní silnice v ulici Lipová podél Kahanu, která je po zimě poškozena a radnice ji po zahlazení výtluků zahrnula do velkoplošných rekonstrukcí cest.

Až 2,7 milionu korun má stát úprava ulice Radniční, kde se bude jezdit v obou směrech. Další peníze půjdou do oprav zastávky a cesty u hřbitova a do vylepšení prostranství pro chodce u 4. ZŠ, kde se s realizací počítá v létě.

Proměny na Matyldě

Radní již uvolnili 400 tisíc korun na nové molo pro rekreační areál Matylda, aby měli návštěvníci od léta komfortnější vstup do vody. Na Matyldě vznikne i workoutové hřiště a další podobná venkovní tělocvična bude i v parku Šibeník, kde zabere plochu po zrušeném betonovém plácku. Radnice ještě nechá vyměnit staré sedačky v Divadle rozmanitostí, které se bude zateplovat.

Město je na tom finančně dobře, na účtu má stovky milionů. Proto investuje i do akcí, které nejsou zcela prioritní. Většina úspor se nechává na přestavbu Repre.