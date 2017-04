Meziboří vyhlásilo soutěž o nejkrásnější předzahrádku

Meziboří - Pět nejlepších pěstitelů se může těšit na poukázky na zboží.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Město Meziboří vyhlašuje i letos soutěž o nejkrásnější předzahrádku na území města. Soutěž bude probíhat v termínu od 15. dubna do 15. října.

Jednotlivci i kolektivy se do soutěže mohou přihlásit na tiskopisu přihlášky, který bude zveřejněn na webových stránkách města nebo je možné si jej vyzvednout na podatelně Městského úřadu Meziboří. Přihlášky do soutěže je možné zasílat nejpozději do 28. dubna.

Hodnocení předzahrádek bude probíhat průběžně. Vyhlášení se uskuteční letos v listopadu. Prvních pět výherců obdrží cenové poukázky na nákup zahradnického zboží.