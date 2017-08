Maminky pozor! Porod na dovolené v cizině vám pojišťovna neuhradí

Ústecký kraj - Na vlastní riziko odjíždí za několik dní na Jadran Markéta z Litoměřic. Ví totiž, že pokud ji tam v souvislosti s jejím těhotenstvím ošetří v nemocnici, zaplatí to ze svého.

Porodnice. Ilustrační foto.Foto: Deník / Lejtnarová Petra

„Když jsem si chtěla sjednat cestovní pojištění, pojišťovna mi sdělila, že na žádný případ spojený s mým těhotenstvím mě od šestého měsíce už nepojistí,“ vypráví Markéta. Pojišťovna to podle ní odůvodnila zvýšeným rizikem předčasného porodu.

Podle Markéty jsou podmínky pojišťoven zvláštní. Rizikovější je pro nenarozené dítě prvních šest měsíců, říká.

„I tak jsem se rozhodla, že na dovolenou pojedu. Pobyt máme už zaplacený. První těhotenství jsem měla klidné. Budu se snažit trávit co nejméně času na přímém slunci a příliš se nenamáhat. Navíc Chorvatsko je civilizovaná země,“ dodává smířeně.

Mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek uvedl, že pojišťovna sjedná cestovní pojištění komukoliv. Pokud si jej bude chtít sjednat žena třeba týden před porodem, tak ji také pojistí.

„Pouze po 26. týdnu těhotenství už podle pojistných podmínek nemůžeme zaplatit pojistnou událost, týkající se právě těhotenství,“ potvrzuje Bálek.

PRINCIP NAHODILOSTI

Důvodem je to, že pojišťovnictví je všude na světě založené na principu nahodilosti. „Po 26. týdnu těhotenství už komplikace v souvislosti s graviditou a cestováním z pohledu dlouhodobé statistiky bohužel nejsou nahodilé a míra rizika už je velmi vysoká,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny.

I tak se ale těhotná žena i po šestém měsíci může při cestě do ciziny proti ostatním rizikům pojistit. A to od banálního nachlazení či šlápnutí na mořského ježka s následnou návštěvou lékaře až po převoz zpět do České republiky.

Se zahraničním cestovním pojištěním těhotných žen je na tom podobně i pojišťovna Kooperativa.

„Naše pojišťovna hradí z cestovního pojištění, konkrétně léčebných výloh, náklady na ošetření v těhotenství nastalých do 10 týdnů před předpokládaným datem porodu,“ říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Dodává, že toto pojištění se ale netýká rizikového těhotenství. Pojišťovny se shodují, že nahodilost porodu je velmi relativní, neboť u těhotné ženy je jisté, že k porodu dojde. A čím více se blíží jeho termín, je pravděpodobnost vyšší.

RIZIKA PRO TĚHOTNÉ

„Cestování, se kterým je typicky spojené například dlouhé sezení a barické či atmosférické změny, například při cestování letadlem, organismus těhotné ženy významně zatěžují nad rámec probíhajících fyziologických změn a zvyšují pravděpodobnost vzniku komplikací včetně předčasného porodu,“ doplňuje Káňa.

Omezení v cestovním pojištění se týká také chronicky nemocných osob. Pojištění pro cesty do zahraničí nekryje onemocnění, která vznikla před začátkem pojištění a vyžadovala během předchozích měsíců hospitalizaci nebo došlo k jejímu zhoršení.