Maminka prvního mosteckého miminka roku 2017 takovou slávu nečekala

Most - Do pokoje v modernizované mostecké porodnici přišlo v úterý odpoledne tolik gratulantů a fotografů, jako by tam ležel prezident. Oslavencem byl malý Lukášek, první Mostečánek roku 2017. Velkou návštěvu nevnímal. Prospal ji v náručí maminky Lady Pejzlové.

Fotogalerie 4 fotografie Rodinka pohromadě, Lukášek Pasterniak spinká. Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

"Myslím, že jemu je to všechno jedno," prohlásila s úsměvem maminka, když rodinku obklopil zástup lidí z radnice, z nemocnice, ze šachty a z médií. Přiznala, že ona je z toho trochu nesvá. "Je to neočekávané," sdělila maminka, jejíž Lukášek dostane jako dar 40 tisíc korun. V pokoji byli i její partner Tomáš, povoláním kuchař, a pětiletý syn, také Tomáš. Třetí dítě maminka neplánuje. "V mém věku dvě stačí," smála se paní Lada. V únoru jí bude 40 let. Rodince přišli popřát primátor Jan Paparega a manželé Tykačovi. Lukášek dostane od města 20 tisíc korun a od finančníka Pavla Tykače a jeho manželky Ivany stejnou sumu. Obdarovaná rodina využije peníze na nákupy pro obě děti. "Malý dostane veškerý komfort, který potřebuje," uvedla maminka. S partnerem splácí hypotéku za malý byt v Mostě, aby nemuseli žít v pronájmu a děti měly jistotu trvalého bydlení ve svém. Dar pro Lukáška rodině hodně pomůže. Lukáš Pasterniak se narodil v mostecké porodnici 1. ledna v 16.05 hodin. „Město Most obdarovává svého prvního Mostečánka už tradičně, a ani letos tomu nebude jinak," sdělil primátor, který přijme rodinu oficiálně v únoru v obřadní síni radnice. „Prvnímu novorozenci roku 2017 přeji do života hodně zdraví a štěstí, stejně jako všem dalším dětem, které se v rekonstruované porodnici narodí," uvedl Tykač, který v posledních dvou letech prostřednictvím společnosti Vršanská uhelná poskytl na rekonstrukci mostecké porodnice a zdravotnické vybavení zdejší nemocnice 10 milionů korun.

Autor: Martin Vokurka