Lyžařská střediska v Ústeckém kraji dál omezují provoz

Litvínov – Trojice hokejových odvážlivců „ochutnala" jaké to je, když na ně pošle od modré čáry nechytatelnou ránu František Lukeš nebo jak bezbranný je gólman proti šikovným rukám Martina Hanzla. Litvínovský hokejový klub podruhé připravil pro své příznivce akci Chytání s Vervou. Do brankářské výstroje se nasoukali Martin Růžička, Jindřich Balín a Aleš Pitín. Jak se jim dařilo? Podívejte se do naší fotogalerie.