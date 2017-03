V Lomu budou soutěžit o nejhezčí kraslici

Lom - Majitelé nejhezčích exemplářů se mohou těšit na věcné ceny. Všechny pak budou k vidění na výstavě.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Vraný

Město Lom vyhlásilo soutěž o nejhezčí kraslici. Zájemci se mohou soutěže zúčastnit v průběhu celého měsíce března.

Soutěžit se bude hned ve třech kategoriích: děti do 6 let, děti a mládež od 7 do 15 let a ostatní účastníci nad 15 let. Soutěžní kraslice je třeba během března předat do městské knihovny spolu se jménem a adresou.

Autoři nejhezčích kraslic vyhrají věcné ceny, vyhodnocení a předání odměn proběhne v knihovně. Od 10. do 18. dubna tam pak proběhne výstava všech lomských kraslic.