V Lomu je omezené parkování

Lom - Hospodáři budou Lesní ulicí odvážet dřevní hmotu. Omezení má platit až do konce dubna.

Ilustrační foto.Foto: Věra Pajková

Starostka města Lomu Kateřina Schwarzová požádala občany, aby neparkovali v Lesní ulici. Důvodem je zajištění snazší průjezdnosti nákladních vozidel Lesů ČR.

Lesní správa Litvínov totiž bude v následujících týdnech odvážet dřevní hmotu. Lidé by měli nechat ulici volně přístupnou do 30. dubna, každý den v době od 7 do 16 hodin.