Zápis do prvních tříd proběhne v Litvínově 5. a 6. dubna

Litvínov - Rodiče přivedou také své ratolesti, které minulý rok získaly odklad.

Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2017 - 2018 proběhne v Litvínově ve středu 5. dubna od 13.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek 6. dubna od 08.00 do 15.00 hodin. Informovala o tom litvínovská radnice.

K zápisu se musí také dostavit děti, kterým byla z jakéhokoliv důvodu odložena povinná školní docházka v minulém roce u předcházejícího zápisu.