Litvínovští učitelé dostali k svátku ocenění za svou práci

Most - Náročné a dramatické utkání mají za sebou mostecké házenkářky v podobě středeční předehrávky se soupeřem z Poruby. Mostečanky si pár minut od startu zápasu vypracovaly slušný pětibrankový náskok, ale nebyli by to Černí andělé, aby nepřinesli divákům dramatickou herní vložku. Poruba totiž do poločasu stihla skóre otočit a ještě o gól domácí předčit. Do kabin se šlo za stavu 11:12.