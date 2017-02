Starostce si při dni otevřených dveří stěžovali na neukázněné pejskaře

Litvínov - Každý občan je vítán. Může si osobně promluvit s první ženou Litvínova a říci jí, co ho trápí či co by zlepšil.

včera 13:50

Litvínovská starostka Kamila Bláhová ve své kancelářiFoto: Deník/Alena Herzánová

I v novém roce starostka Litvínova Kamila Bláhová pokračuje v otevírání svých dveří občanům. Toto pondělí, 6. února, za ní opět mohli přijít lidé až do kanceláře a pohovořit s ní o problémech, co je trápí či o podnětech ke zlepšení situace ve městě. Tentokrát této možnosti využili dva občané. „Jedna litvínovská občanka upozornila na nezodpovědné pejskaře, kteří nechávají hromádky po svých miláčcích téměř kdekoli, i uprostřed chodníků na veřejných prostranstvích," přiblížila starostka Bláhová, co obyvatele Litvínova trápí. Dodala, že radnice podnět vezme na vědomí a bude se snažit situaci řešit ke spokojenosti všech. Jak pejskařům vyjít vstříc? Momentálně bude zjišťovat možnosti, jakými pejskařům vytvořit v určitých lokalitách lepší podmínky. Jedná se například o umístění více košů či zásobníků se sáčky. „Vše je to ovšem o penězích,"dodala starostka s tím, že další návštěvník se informoval na spalování v kotlích a jaké jsou možnosti kontrol v případě podezření na spalování nepovolených surovin. Překvapením pro Bláhovou bylo, že neřešila žádný podnět týkající se sněhové kalamity a sněhu ve městě. Další den otevřených dveří u starostky se bude konat v měsíci březnu, obvykle se jedná o první pondělí v měsíci. Návštěvní doba je stanovena od 13 do 18 hodin, přijít může kdokoli.

Autor: Alena Herzánová