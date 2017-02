Každé sedmé dítě na Litvínovsku je řešeno oddělením sociálně-právní ochrany

Most – Tři zápasy za šest dní - šest bodů. Černí andělé válí a takhle naposledy přejeli Bratislavu. Za šest dní Mostečanky zvládly tři zápasy - minulou neděli vyhrály ve Zlíně, ve čtvrtek doma sjely Slavii a dva dny na to i Bratislavu. Paráda!!! Most slavil 40:21. Prostor dostaly od trenéra Petera Dávida mladé hráčky.