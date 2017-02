V centru Litvínova se bude opravovat rušná křižovatka

Most - Mostečtí hokejisté to ještě nebalí. Ve veledůležitém druhém zápase play out s přímým konkurentem boje o záchranu z Kadaně vyhráli vysoko 6:3. Most tímto vítězstvím odmazal náskok Kadaňských na deset bodů a hned zítra hraje doma opět. Od 18.00 hodin se střetne s Havířovem. Ve hře je v play out ještě dvanáct bodů. Pokud Kadaň ve zbývajících čtyřech duelech jednou vyhraje, tak Most už bez ohledu na své výsledky padá do nižší soutěže.