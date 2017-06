Děti pronikly v Janově potají do areálu mateřinky a byl z toho incident

Brno – Čtyřikrát vybojovali bronz, jednou stříbro. Pouze dvakrát skončili čeští reprezentanti v malém fotbale na mistrovství Evropy bez medaile. Jenže ani jednou nedosáhli na zlato. Změnit to chtějí na osmém šampionátu starého kontinentu, který od pátku hostí Brno. „Letos jsem vyhrál, co se dalo. Doufám, že se nám to povede i tady. Je načase vyhrát," vyhlašuje brněnský gólman národního týmu Marek Gruber. Pomoci k tomu mají i čtyři mostečtí hráči.