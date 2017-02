Litvínovský talent sbíral nové pracovní zkušenosti v Číně

Litvínov - Jakub Skořepa strávil celý měsíc v Číně. Poznal odlišnou pracovní kulturu i pořádný smog.

Litvínovan Jakub Skořepa se v lednu vydal pracovně do ČínyFoto: archiv Jakuba Skořepy

Jakuba Skořepu si čtenáři Deníku mohou pamatovat z říjnového rozhovoru jako talentovaného mladíka z Litvínova, který se díky své pracovitosti, píli a šikovnosti prosadil na poli IT v Praze. Už tehdy měl Jakub na svém kontě práci na několika projektech. Podílel se třeba na programování mobilní aplikace pro Letní olympijské hry v Riu, sám vytvořil lifestylovou aplikaci pro slovenskou zpěvačku Tinu.

Zkušenosti začal sbírat i v zahraničí, když začátkem letošního roku využil příležitosti a navštívil pracovně Čínu.

Měsíc ve městě s 15 miliony obyvatel

„Krátce po našem rozhovoru jsem dostal zajímavou nabídku: pracovat na externím projektu pro čínskou firmu, včetně měsíčního pobytu přímo v Číně. Zní to skvěle, řekl jsem si tenkrát. Dobrá práce, návštěva Číny během oslav nového čínského roku a příjemné zpestření v životopise - to vše byla pozitiva, kvůli kterým jsem se rozhodl a šel do toho. Všichni mají možnosti a já vím, čeho chci dosáhnout. Díky tomu poznám příležitost, která mě dostane blíž mému cíli," přibližuje Jakub počátky plánování jeho cesty, kterou hodnotí jako cennou zkušenost.

Práce v Číně se totiž v podmínkách někdy i výrazně liší od těch českých - programátoři například nemají přístup ke Googlu a dalším službám, které běžně používají. Výrazně se liší i čínská firemní kultura.

Měsíční pobyt strávil Jakub ve městě Tianjin, které má patnáct milionů obyvatel a rozlohou je dvakrát větší než Ústecký kraj. Zažil typický smog velkého města, během kterého musel nosit roušku.

„Smog byl tak hustý, že když jsem stál pod budovou, ve které jsme pracovali, ani jsem neviděl její horní konec," vzpomíná. Když smog ubyl, vyrazil se podívat rychlovlakem do Pekingu a na Velkou čínskou zeď. Měl také možnost zažít čínské oslavy nového roku, kdy byl pozván na firemní večírek, jehož se zúčastnilo celkem přes 1500 zaměstnanců.

Téměř neprůchodné ulice

„Zajímavé bylo sledovat ohňostroj z 36. patra hotelu, takže vlastně seshora," zmínil Jakub jeden ze svých nejsilnějších zážitků.

Během týdenních oslav nového roku se podle něj také konečně projevilo obrovské zalidnění a ulicemi města se skoro nedalo procházet.