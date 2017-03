Mladí herci si od diváků vysloužili potlesk ve stoje

Litvínov - "Výkony herců jsou skvělé," chválí studentský soubor jedna z divaček. Posoudí to i porota přehlídky, kde dnes soubor vystoupí.

Elizabeth Trčková, Miroslav Kalousek, Klára Pecová, Jan Procházka a Nikola Tonková (zleva)Foto: Deník/Alena Herzánová

Studentský soubor MM má za sebou veřejnou generálku hry Závisláci. V úterý 7. března večer se do malého sálu základní umělecké školy přišly podívat desítky lidí. Ze sedadel se někdy ozýval smích, někdy nastalo zádumčivé ticho. Na závěr přišla odměna v podobě několikaminutového potlesku, během kterého většina přítomných stála.

"Od souboru MM jsem viděla již čtyři hry a myslím, že tahle patří mezi ty nejlepší. Výkony herců byly skvělé," pochvalovala si mladá divačka Petra Macháčková.

Představení Závisláci se dá charakterizovat jako pokus o černou komedii s prvky absurdity. Divák má možnost sledovat psychoterapeutické sezení, kde se potkává druh zvaný globální teenager s vrcholným manažerem - oba závislí, každý trochu jinak. Na jevišti se ve společnosti dalších postav roztáčí téměř hodinový kolotoč rozmanitých situací, které upozorňují na některé problémy dnešní doby. Především ale na konzumní způsob života. Ironie a sarkasmus z díla přímo čiší. Většinu času se divák směje, v některých momentech se musí chytit za nos, protože vidí sám sebe.

Pak najednou přijde změna a scéna potemní, řeší se vážné věci. Nikdo se nesměje, všichni přemýšlejí. Jako oživení celé hry pak funguje moment, kdy herci vyzvou diváky ke spolupráci a rozhýbou tanečními pohyby celé hlediště. Samozřejmě zcela úmyslně, aby ukázali, jak snadné je zmanipulovat dav. Výborně fungují také monology hlavních postav.

Původně se jedná o slovenskou hru, jejímž autorem je Viliam Klimáčik. Soubor si ji přeložil a hodně upravil pro svoje potřeby. Jelikož je hra tvořena samostatnými obrazy, použily se jen některé.

Na přehlídku do Horažďovic

"Práce na hře začala už v říjnu, kdy jsme si ji našli a začali ji upravovat. Pracovali jsme také na scénografii a hudebních vstupech, což nebylo úplně jednoduché," popsala zrod prezentovaného díla režisérka hry Jana Loosová. Herci trénovali jednou týdně zhruba hodinu a půl, kvůli hře uspořádali i soustředění. Veřejná generálka byla vlastně taková závěrečná zkouška, jelikož právě dnes, v pátek 10. března, vyjel soubor na prestižní soutěžní přehlídku do Horažďovic.

"Neskutečně mě potěšilo, že mladí během představení pracovali jako tým a tím dokázali strhnout na svou stranu všechny diváky,"neskrývala nadšení z výkonu svých svěřenců Loosová. Konkrétně vyzdvihla právě taneční situaci, kdy se zvedla většina sálu a přidala se. "Zafungovalo to úžasně," řekla.

Stát sama na pódiu…

Spokojení byli i samotní herci. Pro ty nastalo ve hře hodně poprvé. "Nikdy předtím jsem neměla monolog. Stát sama na pódiu a předávat lidem informace pro mě bylo docela těžké," svěřila se Deníku Elizabeth Trčková. Úplnou novinkou pro všechny herce bylo také to, že během představení vůbec neodcházeli ze scény. "Neměli jsme tak možnost v zákulisí třeba ještě narychlo nakouknout do textu a oprášit si některé pasáže,"dodala Trčková.

Protagonisté byli také nadšení vysokou návštěvností a závěrečnými ovacemi ve stoje. "Byl to pro nás neskutečný zážitek. Máme potom pocit, že děláme něco, co má smysl a něco to divákům dává. Je to pro nás velká odměna," řekla závěrem Trčková.

Oficiální premiéra představení by se měla konat na konci března či začátkem dubna.