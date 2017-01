Letošní knihovnickou univerzitu zahájila přednáška o Srí Lance - slze Indie

Litvínov - Vyprávění se ujala známá cestovatelka a publicistka Saša Ryvolová. Ta je též autorkou cestopisných knih.

Cestovatelka a publicistka Saša Ryvolová navštívila Litvínov. Přednášela v knihovně.Foto: DENÍK/Alena Herzánová

Do posledního místa obsazené společenské místnosti v Městské knihovně Litvínov dorazila Saša Ryvolová s drobným zpožděním. Do Litvínova se vydala jako správná cestovatelka vlakem a na trati se vyskytly komplikace kvůli sněhu.

„Venku je dnes dost nevlídně, ale já jsem vám přivezla kousek asijského slunce," zahájila svou cestopisnou přednášku o Srí Lance energická žena, která si publikům složené ze studentů Univerzity volného času získala už po pár větách. Promítala fotky a videa ze svých cest po tomto ostrově přezdívaném slza Indie, současně vyprávěla zážitky, které si odvezla. Často své líčení prokládala vtípky, které se u publika setkávaly s úspěchem. Necestuje úplně sama, ale s partnerem, který jí na cestách dělá doprovod již sedmnáct let.

„Srí Lanku jsme navštívili před dvěma lety. Zemi jsme navštívili poprvé a prozatím naposledy, ale doufám, že bude následovat řada dalších cest. Srí Lanka je momentálně velmi oblíbená destilace a i já ji opravdu můžu doporučit. Je to země, která je velice pestrá a vlídná k návštěvníkům," sdělila Ryvolová Mosteckému deníku v krátkém rozhovoru.

Zajímavých zážitků si ze Srí Lanky přivezla hodně, negativní ani jeden. Asi nejsilněji na ni zapůsobila několikadenní oslava jednoho z největších svátků na Srí Lance tzv. Esala Perahera. Termín své cesty vybírala úmyslně tak, aby oslavy viděla.

„Z letiště jsme hned po příletu spěchali do městečka Munneswaram a tam jsme téměř čtyři dny byli účastníky místního veselí," popisovala Ryvolová. Každý den měl nějaký svůj ráz odehrávaly se bohoslužby, insignie a sochy božstev se vynášely ven z chrámu a cestovaly po vesnici. Nechyběly ani nesmírně zdobné alegorické vozy, na kterých seděli mniši a žehnali lidem.

„Poslední den slavnosti byl zasvěcen vyznavačům bohyně Kálí, což je velmi temná a krvelačná bohyně. Její vyznavači se nechávali zavěsit za kůži na velké háky a přes dvě hodiny viseli na vozech. Pro nás to byla trošku silná káva, na druhou stranu oni sami to brali jako velkou poctu a těšili se na to, tudíž ani moc netrpěli," vzpomínala Ryvolová na kulturně odlišný zážitek z Asie.

Ryvolová s partnerem cestují po různých koutech světa jako nezávislí cestovatelé. To znamená, že nejezdí pod záštitou žádné cestovní kanceláře a nemají žádné sponzory. „Jezdíme jako tzv. backpackeři neboli batůžkáři. Většinou se v rámci navštívené země pohybujeme hromadnou dopravou. Je nejlevnější a umožňuje nám držet ruku na takzvaném tepu života. Cestujeme autobusy či vlaky. Pokud to podmínky umožňují, podnikáme několikadenní pěší výpravy. Výjimku tvoří jen Afrika, kde si pronajímáme automobil. Do některých národních parků není vstup bez 4x4 auta umožněn. Tak bychom neviděli to, za čím do Afriky jedeme," vysvětlila Ryvolová. Té ze všech kontinentů zbývá navštívit už jen Austrálii. Prozradila nám, že tam se ovšem také chystá.

Univerzita volného času v litvínovské knihovně, která zve do města zajímavé osobnosti a lektory, funguje již řadu let. Letos vstupuje do devatenáctého a dvacátého semestru. Kapacita je stále zcela zaplněna, z důvodu většího pohodlí pro účastníky tedy došlo k menším změnám a skupina byla rozdělena na dvě třídy. Ty absolvují stejné přednášky v různých termínech.