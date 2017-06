Na horách nad Litvínovem bude Den dětí

Most – V Mostecké lize malé kopané (MLMK) to v posledních dnech pořádně vře. O víkendu se hrál první Mostecký pohár, jehož vítěze čekala jízdenka na letošní mistrovství republiky. Nakonec tam nejede nikdo. Proč? O postupu do semifinále poháru měl rozhodnout domluvený zápas a výsledek mezi týmy Gamblers a Katalánci. Na facebooku na to upozornil tým Atlético, který kvůli chybně vyloženým pravidlům o postup do vyřazovací části turnaje přišel. Co se vlastně při poháru stalo?