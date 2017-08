Labutí migranty hlídají speciální náramky

Litvínov – Národní házenkářky KNH Litvínov se ve své premiéře ve druhé lize představily na domácím hřišti. Litvínovanky vybojovaly druhou nejvyšší soutěž po více než čtyřiceti letech. Jejich prvními soupeřkami bylo družstvo západočeských Blovic, které v loňské sezoně bojovalo s Plzní o postup do nejvyšší soutěže a v letošním roce by rádo do první ligy postoupilo.