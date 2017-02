„Kritizuji to, čeho se jiní lidé obávají," říká senátorka Alena Dernerová

Most - Známá dětská lékařka Alena Dernerová vyhrála o víkendu suverénně opakované senátní volby na Mostecku.

Alena Dernerová v rozhovoru s primátorem Mostu Janem Paparegou na zasedání zastupitelstva.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Tušila jste, že získáte nadpoloviční většinu hlasů a že nebude 2. kolo voleb?

Vzhledem k tomu, že kandidátů bylo devět, absolutně jsem nepředpokládala, že mohu zvítězit již v prvém kole.

Na co se chcete zaměřit v novém volebním období?

Zcela jednoznačně je pro mě prvořadá oblast sociální, tedy bydlení, dávky a dlouhodobé se vyhýbání práci. Dále zdravotnictví, ekologie, doprava, respektive kvalita silnic, a tématem zůstávají i mobilní operátoři. Bezprostředně to, co se týká Mostu, je hazard, přesněji nutnost vypracování nové vyhlášky proti hazardu, a to i v souvislosti s novým zákonem, který platí od 1. ledna 2017. Dále je nutné vyřešit, aby mostecký autodrom dodržoval hygienické limity pro hluk.

Výsledky voleb na Mostecku najdeze ZDE.

Proč vás, podle vás, tolik lidí volí?

Lidé mě volí zřejmě proto, že se snažím opravdu pomáhat, je za mnou vidět kus práce a nežiji v politickém akváriu. Nebojím se říct nahlas, co si myslím. A kritizuji to, čeho se jiní lidé obávají.

Budete se nadále věnovat současně i lékařské praxi?

Jak říkám, nechci žít v politickém akváriu a v mé ambulanci jsem přímo v kontaktu s problematikou týkající se zdravotnictví, školství a i sociální sféry. Mám přesné informace z praxe a vím, jak lidé žijí a znám jejich problémy.

Jaký je nyní váš vztah k hnutí Severočeši.cz?

Nikdy jsem nebyla členem žádného politického hnutí, tedy ani hnutí Severočeši.cz, ale ráda jsem za ně kandidovala jako nezávislá. S některými členy Severočechů jsem ve stálém kontaktu.