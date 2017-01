Kontroly na Mostecku: Ze 46 řidičů a chodců jich 30 udělalo přestupek

Ústí, Most – Prostředí krajského města svědčilo dorostenkám házenkářského DHK Baník Most, které tam vyhrály devátý ročník Zimního turnaje. Černí andělé postupně odklidili z cesty domácí Ústí, pražskou Astru a Vršovice. V zimní přípravě je to pro ně skvělé povzbuzení.