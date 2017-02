Končíme, říká provozovatel Zahrady Čech

Ústecký kraj – Konání Zahrady Čech, jednoho z největších podzimních veletrhů svého druhu v České republice, může být letos ohrožené.

Radní Litoměřic ukončili nájemní smlouvu s provozovatelem, společností EXPO CZ, jenž vlastní padesát procent Společnosti Zahrada Čech a který nechce za současných podmínek dál pokračovat. „Za těchto okolností a pro nás velmi nevýhodných podmínek jsme se rozhodli činnost Zahrady Čech s.r.o., dále ze svých prostředků nedotovat a v činnosti nepokračovat," řekl jednatel společnosti Petr Skřivánek.

Podle Skřivánka má na tomto rozhodnutí nemalý podíl i neustálé zpochybňování smluvních vztahů, které často zaznívá jako kritika od opozice.

„Opakované poškozování jména naší společnosti zveřejněnými urážlivými výroky a dehonestujícími články. Opětovné obhajování před policií, kvůli nesmyslným a nepodloženým trestním oznámením, od jednoho a toho samého zdroje. Dále i nejednotné názory ministerstva vnitra na platnost či neplatnost jednotlivých dodatků k nájemní smlouvě," popsal Skřivánek důvody pro ukončení provozu.

Město jako vlastník areálu vlastní druhou polovinu Společnosti Zahrada Čech a je jeho snahou výstaviště udržet. O tom, co bude s výstavištěm dál, rozhodnou už ve čtvrtek litoměřičtí zastupitelé. Variant jak s areálem naložit je několik. Starosta města Ladislav Chlupáč připomněl, že v loňském se výstava Zahrada Čech konala už po čtyřicáté a pro město má akce veliký význam.



„Uděláme všechno proto, aby se výstava Zahrada Čech konala i v letošním roce, nedovedu si představit, že by to tomu bylo jinak," poznamenal Chlupáč s tím, že důležité budou i další akce jako je Technodays nebo Mezinárodní výstava psů.

Opoziční zastupitel, který je jedním z kritiků vztahu města a společnosti EXPO CZ, Petr Urbánek Deníku řekl, že ukončení nájemní smlouvy není podle něho vhodným řešením.

„Z mého pohledu si nemyslím, že je tento postup správný. Myslím, že město by mělo vymáhat plnění původní smlouvy, kde se nájemce zavázal k určitým povinnostem. A pokud je neplní, mělo by je město vymáhat," uvedl Urbánek.

Nájemní smlouva vyprší na konci dubna. Tržnice zahrady Čech naplánovaná na první polovinu měsíce se konat bude.