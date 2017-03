Končí platnost desetitisíců řidičáků. Hrozí tučné pokuty

Ústecký kraj - Desetitisíce řidičských průkazů. Ty kvůli končící platnosti musejí vyměnit řidiči v Ústeckém kraji. Neměli by to nechávat na poslední chvíli nebo nechat „propadnout". Policisté totiž bývají v takových případech nekompromisní a řidiče to může přijít draho.

Jak vysvětlila ústecká policejní mluvčí, postupují jako v případech, kdy narazí na někoho, kdo usedl za volant bez řidičského průkazu. „Policista nejprve zjistí, zda má řidič platný průkaz. Pokud ne, zakáže mu pokračovat v jízdě a řeší ho pro přestupkové jednání. Řidič pak zaplatí pokutu," vysvětlovala. Ta může na místě vyjít až na dva tisíce korun, nebo když případ skončí u komise až na dva a půl tisíce korun. Mohlo by vás zajímat: Řidiči se na severu Čech dočkají lepších silnic. Startují velké opravy Pokud si řidič jen řidičák zapomene, policista mu další jízdu nezakáže, ale přesto ho řeší kvůli přestupku jízdy bez řidičského oprávnění. I v tomto případě hrozí pokuta. Častokrát se ale policisté setkávají i s případy, kdy má člověk za volantem zakázáno řízení všech motorových vozidel a je si toho plně vědom. Když ho pak zastaví policejní hlídka, začne tvrdit, že si průkaz zapomněl doma. OBVYKLE TO KONČÍ NEHODOU „Jen oddaluje nevyhnutelné. Policisté z evidence zjistí pravdu a dotyčný se v tu chvíli stane podezřelým z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," vysvětluje policistka Hyšplerová. Kvalitní jízda ovšem není jen otázkou platného řidičského oprávnění. Někdy je řidič příliš nezkušený, případně až příliš sebejistý, či agresivní. Čtěte také: Za alkohol zaplatili řidičákem „Obvykle to končí autonehodou. Nejlepší bývá, pokud jste čerstvým držitelem řidičáku, jezdit s někým zkušeným. Platí ale, že by to neměl být nikdo z rodiny," zamyslel se Jan Pechout, ústecký specialista BESIPu. Za nejlepší považuje kondiční jízdy v autoškole. „Má k dispozici dvojí řízení a další nástroje, jak svého svěřence naučit řídit. Počet hodin je nutné stanovit podle potřeby. Někomu stačí dvě, jinému deset a více," dodal Jan Pechout. 6000 Tolik lidí by si mělo letos přijít k přepážkám teplického magistrátu vyměnit starý řidičský průkaz za nový. Končí jim totiž v tomto roce platnost. Někteří už tak učinili. Zkontrolujte si proto své doklady, aby vás pak nečekalo nemilé překvapení při policejní silniční kontrole.

