Komunista Komínek je novým předsedou výboru ROP Severozápad

Ústecký kraj - Novým předsedou výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je náměstek ústeckého hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM). Rozhodli o tom noví členové výboru, řekl mluvčí úřadu Pavel Žinčík. Úřad ROP Severozápad postupně tlumí činnost, opustila ho už polovina zaměstnanců.

Jaroslav Komínek (KSČM).Foto: Deník: Miroslav Rada

ROP Severozápad rozděloval v uplynulých letech evropské dotace pro Ústecký a Karlovarský kraj. Za svou existenci podpořil více než 500 projektů částkou přesahující 19 miliard korun. Jeho fungování provázelo několik trestních kauz, některými se policie či soudy dosud zabývají. V období 2014 až 2020 nahradil Regionální operační programy (ROP) Integrovaný regionální operační program (IROP), který je řízen ministerstvem pro místní rozvoj.

ROP Severozápad vznikl v roce 2006. Nepodařilo se vyčerpat všechny připravené peníze, zbylo asi 3,5 miliardy korun. Hlavní roli v tom hrálo téměř dvouleté pozastavení programu kvůli podezření z korupce.

Výbor ROP Severozápad je složen v politiků Ústeckého a Karlovarského kraje. Komínek v jeho čele nahradil svého stranického kolegu Milana Pipala. Ten považuje za úspěch, že se po korupčních kauzách někdejšího ředitele Petra Kušnierze podařilo program znovu obnovit. "Pokud by ke znovuspuštění programu nedošlo, pocítily by to především obce, na které připadla velká část zbývajících prostředků," řekl Pipal. ROP Severozápad od obnovení činnosti podpořil 250 projektů, příjemcům dotací bylo vyplaceno téměř devět miliard korun.

Úřad ROP Severozápad postupně ukončuje činnost. V současné době má 44 zaměstnanců, přibližně polovina už jich odešla. "Děláme všechny ukončovací práce vůči Evropské komisi. Především závěrečnou zprávu, závěrečný výkaz výdajů, to jsou základní věci. Pak máme další povinnosti i vůči příjemcům, kteří stále ještě mají povinnost udržet projekty v chodu, takže nám dávají své monitorovací zprávy a my chodíme na kontroly," řekla ředitelka úřadu Jana Havlicová. Další zaměstnanci budou úřad opouštět i nadále, k 1. červenci by jejich počet měl klesnout na 37.

Úřadu ani nového výboru se podle Havlicové nijak netýká nová kauza, kvůli které policisté obvinili z machinací s projekty 24 lidí. Zajímá se o ni ale Evropská komise. "Samozřejmě to má vliv na ukončovací práce. Budeme muset Evropské komisi tuto kauzu vysvětlit a objasnit. Ale fakticky, co se týče současných zaměstnanců, současného vedení nebo chodu úřadu, tak to na nás nemá žádný vliv," doplnila Havlicová.

Kriminalisté viní v nové kauze ROP Severozápad 24 lidí z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Vyšetřování se týká především období do roku 2011. Tehdy byl poprvé obviněn, a následně za úplatky pravomocně odsouzen, bývalý ředitel Kušnierz. Mezi nyní obviněnými jsou bývalá ústecká hejtmanka za ČSSD Jana Vaňhová či starosta Chebu Petr Navrátil. Obviněn je také ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala (ODS) nebo končící ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Vladimír Macholda. Policie znovu stíhá také prvního ředitele úřadu ROP Severozápad Petra Vráblíka, kterého v předchozí kauze ústecký krajský soud viny zprostil.