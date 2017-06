Na nejvyšším komíně v Mostě se vylíhla sokolí mláďata

Most – Mise „svět" začíná! Česká reprezentace házenkářek se sjela do Mostu k finální přípravě na play off s Tureckem o postup na mistrovství světa v Německu. První utkání sehraje národní tým na severu Čech v sobotu 10. června od 18.30 hodin. Na odvetu v Ankaře dojde o pět dní později.