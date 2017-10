Kolik zaplatíme za kostku másla? Už si můžete i vsadit

Most – Horníci slavili. Most v pátek hostil 128. skok přes kůži, slavnostní ceremoniál přijímání absolventů báňských škol do cechu hornického. Celý obřad začal průvodem od divadla a vyvrcholil na velkém sále kulturního domu Repre. K vidění bylo množství hornických rituálů a aby vše bylo jak má, na to dohlížela pivní policie.