Ekologičtí aktivisté kempují v Horním Jiřetíně. Dělají si i vlastní elektřinu

Horní Jiřetín - Hnutí Limity jsme my připravuje přednášky i protesty proti těžbě a spalování uhlí.

Luboš Slovák, člen hnutí Limity jsme my, ukazuje, jak si elektřinu vyrábějí pomocí solárních panelůFoto: Deník/Alena Herzánová

V Horním Jiřetíně ve středu 21. června odstartoval historicky první český klimatický kemp proti fosilním palivům. Pořádá ho občanské hnutí Limity jsme my a bude trvat až do neděle. Zatímco první tři dny budou věnovány vzdělávacím přednáškám a workshopům o klimatickém hnutí, o víkendu se odehraje několik protestů proti těžbě a spalování uhlí v kraji. V sobotu dopoledne se účastníci kempu vydají na protestní pochod za limity, konec doby uhelné a čistou budoucnost. Pochod je organizovaný společně s místní iniciativou Kořeny. Účastníci pochodu dojdou až na kraj limitů těžby a vytvoří tam řetěz z vlastních těl.

Klimakemp nabízí lidem také možnost, aby nezávisle na organizaci tábora zvážili a uskutečnili akci občanské neposlušnosti proti jedné z místních uhelných infrastruktur. To, která to bude a zda se taková akce vůbec uskuteční, se zatím neví. "Je to čistě na rozhodnutí účastníků, kteří to proberou v plénu a shodnou se, že do toho půjdou. Sami si také určí hranice. Akce ovšem musí být nenásilná a chování účastníků klidné, aby mělo naši podporu," řekla členka hnutí Limity jsme my Anna Bromová.

Hnutí očekává příjezd až dvou stovek lidí z různých koutů Evropy. Kromě zástupců České republiky by se tak na kempu měli objevit také ekologičtí aktivisté ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska či z Velké Británie.

V kempu je pro ně připraveno zázemí, které sestává ze stanového městečka, kuchyně, dětského koutku, šapitó a přednáškových stanů, kde se bude konat program. V kempu jsou k dispozici také sprchy a toalety. "Celý kemp je ukázkou udržitelného způsobu života. Elektřinu si vyrábíme sami pomocí solárních panelů, podáváme výhradně veganské jídlo z lokálních farem a obchodů. Třídíme odpad a kompostujeme zbytky. Neplýtváme vodou ani energií," řekla další členka kolektivu Limity jsme my Jitka Nesrstová.

Klimakemp v Horním Jiřetíně foto: Deník/Alena Herzánová

Nechybí ani stan, kde si budou moci účastníci akce najít klidné místo a případně si pohovořit s psychologem. "Jelikož jsme pod neustálou kontrolou a často se v naší blízkosti pohybuje policie či nás kontroluje ochranka těžařské společnosti, může to být pro někoho, kdo na to není zvyklý, velice stresující," uvedla Bromová. Dodala, že policejní kontrole se nevyhnuli například návštěvníci, kteří do kempu dorazili již první den - zkontrolován byl celý autobus.

Dobrovolníci čistili černé skládky

Akce se ovšem koná za velké podpory města Horního Jiřetína a jeho obyvatel. S těmi je hnutí v úzkém kontaktu, na kempu budou někteří z místních obyvatel vést i přednášky nebo se chystají ho navštívit. První den Klimakempu tedy odstartoval akcí na pomoc městu a desítky návštěvníků vyrazili vyčistit několik černých skládek v okolí obce.

Hnutí Limity jsme my se touto akcí připojuje k aktivitám celosvětového hnutí za klimatickou spravedlnost, jehož aktivity v posledních letech rostou. Lidé v hnutí vzdorují současnému stavu, kdy stále dochází ke značnému znečišťování prostředí a výrazné změně klimatu. Rok 2016 byl dle dat NASA, NOAA i britské Met Office tím nejteplejším v zaznamenaných dějinách. Vědci se shodují, že lidská činnost je hlavní příčinou oteplování planety. "Je na čase, abychom toto téma vnesli také do České republiky a stali se v jeho řešení aktivními," myslí si člen hnutí Limity jsme my Luboš Slovák. Česká republika je totiž v rámci Evropské unie jedním z největších producentů emisí uhlíku, vypouští čtvrté nejvyšší množství. Děje se tak zejména kvůli těžbě a spalování uhlí.