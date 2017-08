Ke strážníkům budou moci lidé již od osmnácti let, zbraň ale nosit nebudou

Ústecký kraj – Potkat osmnáctiletého strážníka, ale beze zbraně, bude možné od nového roku. Umožní to novela zákona, kterou podepsal prezident Miloš Zeman.

Městská policie v terénu, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Ta přináší i změny v přezkušování strážníků. Ředitelé městských policií si novinky vesměs pochvalují.



Městské policie mají problém se sháněním nových strážníků. Změna zákona by jim měla pomoci v tom, aby si podchytily případné zájemce již po škole. Vzhledem k tomu, že ale strážník musí mít maturitu, mnoho osmnáctiletých strážníků v ulicích nebude.



Městské policie tak budou mít nyní možnost podchytit si případné strážníky hned po škole a nebude nutné čekat několik let.



Nejmladšímu strážníkovi, který v současné době slouží u teplické městské policie, je 24 let. V minulosti projevili zájem i mladší lidé.

„Ale protože nesplňovali podmínky, tak jsme je ani nemohli vzít do výběrového řízení,“ říká šéf teplických strážníků Michal Chrdle.

Vzpomíná i na strážníka, který přišel měsíc před dovršením 21 let, který si tehdy musel měsíc ještě počkat.



Naopak rezervovaný postoj ke snižování hranice pro vstup mezi strážníky mají v Žatci. „Jestli snížení hranice pomůže při náboru, to ukáže až čas. Za sebe s tím ale moc nesouhlasím. Problém totiž může být ve vyzrálosti uchazečů. Už dříve, když jsme měli hodně mladé uchazeče, měli někdy problémy s psychotesty,“ pochybuje velitel strážníků v Žatci Miroslav Solar.



Podle ředitele děčínské městské policie Marcela Horáka je velkým přínosem změna v přezkušování strážníků. Nově budou chodit ke zkouškám jednou za pět let, navíc nanejvýš třikrát za život.

„V našem případě to bude znamenat značnou úsporu, protože strážníků, kteří jsou u nás déle než patnáct let, je hodně,“ říká Marcel Horák, který zároveň nevidí důvod, proč by k městské policii nemohli být přijímáni lidé stejně jako k republikové policii od 18 let.

Přezkušování se naopak vůbec nelíbí řediteli městské policie v Lovosicích Jaroslavu Janovskému. „Přezkoušení bylo a je, včetně nových podmínek, nesmyslné,“ má jasno Jaroslav Janovský.

Osmnáctiletý strážníkPodle novely se může stát strážníkem člověk již od 18 let, doposud to bylo od 21 let. Nebude ale moci až do 21 let nosit zbraň nebo jezdit autem s majákem. Novinkou je také změna přezkušování, doposud museli strážníci ke zkouškám každé tři roky, nově to bude po pěti letech. Navíc jen třikrát po sobě, pak již ke zkouškám muset nebudou.