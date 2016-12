„Je to nádhera,“ zní od občanů Litvínova

Litvínov - Litvínov po letech obměnil vánoční osvětlení na náměstí. Lidé jsou z nové výzdoby nadšení.

Osvětlení na litvínovském náměstí se lidem líbí.Foto: DENÍK/Alena Herzánová

Litvínovské náměstí doslova září. Může za to nové vánoční osvětlení, které si město pronajalo na několik let. Kromě vánočního jehličnanu jsou světelnými řetězy pokryty i všechny stromy lemující náměstí. Od svého rozsvícení se výzdoba těší velké pozornosti.

„Dostává se k nám hodně reakcí od lidí a všechny jsou pozitivní.. Až mě to překvapilo," komentuje místostarosta Litvínova Milan Šťovíček. „Lidé reagují na vkusnost, často hovoří o tom, že došlo k povznesení adventního času v našem městě. Náměstí podle nich vypadá dobře," pokračuje Šťovíček.

A občané Litvínova mu dávají za pravdu. „S náměstím se letos město opravdu vyšvihlo, je to nádhera," říká paní Zuzana z Litvínova a přidávají se k ní další. „Je to jednoduše bomba," souhlasí třeba pan Marek. Osvětlení se líbí i občanům sousedních měst. Podívat se něj s dcerou byla i paní Alena z Meziboří. „Je to nádherné a doufáme, že náměstí bude takto osvětlení i v příštích letech," říká. To, že se lidem světelná show na náměstí libí, potvrzují i desítky fotek, které tam vznikají a objevují se na sociálních sítích. Registruje to i město. To by v budoucnu rádo rozšířilo vánoční osvětlení dále. „Je to všechno o penězích. V příštích letech ale určitě chceme řešit i další místa ve městě,"přibližuje budoucí plány Šťovíček.

OSVĚTLENÍ PO MĚSTĚ? ŽÁDNÁ SLÁVA

A je to zřejmě na místě. Tak jak se totiž místním líbí osvětlení náměstí, s další městskou výzdobou moc spokojení nejsou.

„Osvětlení po městě nepřináší nic nápaditého," říká paní Hana N. Není sama, kdo si to myslí. „Náměstí je krásné, zbytek města je smutný. Je přitom spousta míst, kde by se to dalo udělat podobně třeba před kostelem," napadá paní Hanku A. Lidem se také moc nezamlouvá to, že výzdoba ve městě zůstává na lampách po celý rok. „Není to moc hezké, mít v létě na lampách vločky," konstatuje paní Kristýna. „Po čase jsem přestal ozdoby po městě registrovat, když jsou tam celý rok," myslí si pan Miroslav.

Někteří lidé začali město zkrášlovat sami. To se místostarostovi Šťovíčkovi líbí. „Třeba strom u Sokolovny si vyzdobila sama společnost sídlící v blízké budově. V některých městských částech občané sami pověsili ozdobičky a světýlka na veřejný majetek. Vlastní iniciativu vítáme, město se tím zkrášlí," uzavírá.