Jarní prázdniny se blíží. SVČ chystá program pro školáky

Most - Zájemci mohou vyrazit na hory, zabaví také program příměstského tábora.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Aleš Vaníček

Od 25. února do 4. března pořádá Středisko volného času v Mostě pobyt s názvem Jarní prázdniny na horách. Je určen pro děti a mládež, rodiny a ostatní zájemce, které láká Háj u Klínovce. Cena je 4 200 Kč/děti a mládež do 18 let a 4 900 Kč pro ostatní.

Od 27. února do 3. března pořádá SVČ Jarní příměstský tábor za 800 Kč. Na programu jsou návštěva Laser arény, Jungle arény, výlet za sněhem a sportovní aktivity v SVČ.