Noví investoři mají volnou cestu k pozemkům nedaleko Mostu

Most – S jasným cílem půjdou do pátečního domácího zápasu mostecké házenkářky. Černí andělé mají v plánu odčinit poslední porážku 21:24 z hřiště Šaly. V 18.00 hodin ve sportovní hale v Mostě vyzvou Veselí nad Moravou. S týmem hostů dorazí do Mostu i bývalý kouč Andělů Luboš Hudák.