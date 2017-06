Hygienici kontrolují vodu na Matyldě a Benediktu, na Jezeru Most ještě ne

Most – Koupací areály mají dlouhodobě kvalitní vodu. Jezero Most je zatím stále jen dobývacím prostorem.

Mostecká Matylda.Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

Krajská hygienická stanice začala kontrolovat kvalitu vody na jezerech Matylda a Benedikt. Podle prvních rozborů z 15. května a 29. května je voda v obou areálech vhodná ke koupání. Služba vzorky odebírá a analyzuje jednou za dva týdny. Areály v Mostě mají dlouhodobě kvalitní vodu.

Mezi sledované venkovní koupací zóny zatím nepatří Jezero Most. To je ještě dobývacím prostorem, kde pokračují rekultivace, výstavba silnice a jednání o převodu pozemků na město. "Podle posledních předpokladů lidé začnou využívat Jezero Most k rekreaci v roce 2019. V té době už by měly být ukončeny tři stavby, které jsou pro budoucí využívání jezera zásadní," oznámil nedávno primátor Jan Paparega.

Od loňska se staví u jezera páteřní silnice Most - Mariánské Radčice. Cesta stojí 370 milionů korun, vše hradí stát. Hotovo má být v roce 2018.

Letos má začít výstavba inženýrských sítí a v příštím roce budování oblázkovo-písčitých pláží a mola v nové oddychové pobřežní zóně.