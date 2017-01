Hvězdy opět budou pomáhat v Mostě, tentokrát výtěžek poputuje dětem z domovů

Most - Na začátku února přijedou do Mostu hvězdy showbyznysu s benefičním muzikálovým galavečerem Horečka nedělní noci. Tu představí v mosteckém divadle. Mostecký deník o tom informovala Vladana Drvotová z agentury 2media.cz.

Také Václav Noid Bárta přijede do Mostu.Foto: Tilen Vajt

Galavečer se uskuteční v rámci akce Když hvězdy pomáhají. Mosteckou scénu rozezpívají a roztančí na 60 umělců v čele s Václavem Noidem Bártou, Ondřejem Rumlem, Olgou Lounovou, Janem Křížem, Ivanou Korolovou, Lilian Sarah Fischerovou a Janou Trojanovou.

Výtěžek ze vstupného poputuje Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové podporujícího děti a mladistvé z dětských domovů.

„Věřím, že by každý zdravý pracující člověk, který má to štěstí a žije ve svobodě v této krásné zemi, měl společnosti něco ze sebe vrátit nazpět. Tak nejlépe, jak umí on sám. My umíme tohle. Spojit lidi, kteří milují ze srdce to, co dělají zpěv, tanec, herectví, režii, choreografii, kostýmy, make-up, zvuk, světla, a nechat je kouzlit … Pro vás, pro nás, pro ně a hlavně pro děti, kterým pomáhá Nadační fond Veroniky Kašákové. Jestli chcete udělat dobrý skutek a vidět lidi, kteří milují to, co dělají, přijďte," zve za organizátory herečka, tanečnice a principálka divadelní společnosti Indigo Company Lilian Sarah Fischerová.